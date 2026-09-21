Bullrich desmintió a Santilli por los cambios en el Presupuesto: "No vale decir algo que no es"

Patricia Bullrich cruzó a Diego Santilli por el Presupuesto: "No vale decir una cosa que no es"

La senadora desmintió que las modificaciones en discapacidad hayan sido debatidas en la Mesa Política del Gobierno y calificó el tema como un "error no forzado" que roza la crueldad.

La senadora nacional Patricia Bullrich desmintió categóricamente al jefe de Gabinete, Diego Santilli, respecto a las modificaciones en materia de discapacidad incluidas en el Presupuesto Nacional. La legisladora negó que el tema haya sido tratado en la Mesa Política del Gobierno y fue contundente ante los dichos del funcionario, quien había argumentado que ella se retiró antes del debate: “Eso es mentira. Cuando se habló del Presupuesto yo estaba. No vale decir una cosa que no es, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos”.

En declaraciones a La Nación+, la ex ministra de Seguridad aclaró que durante el encuentro oficialista solo se analizaron los lineamientos macroeconómicos generales —como las proyecciones de inflación y crecimiento—, pero no los cambios específicos sobre discapacidad. Reveló además que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tampoco conocía los detalles y que ambos se enteraron al leer el proyecto. Pese a la firmeza de sus palabras, aclaró que no busca abrir una interna: “No me quiero pelear con Santilli, no me quiero pelear con nadie”, aunque anticipó que discutirá el asunto personalmente con él y que pedirá una reunión con el presidente Javier Milei.

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Respecto al impacto político de la medida, Bullrich advirtió que insistir con recortes o cambios en una área de alta sensibilidad social es un "error no forzado" que expone al oficialismo a "tropezar por tercera vez con la misma piedra". “Si cometemos un error no forzado, ¿qué van a pensar? Que somos crueles”, planteó. En esa línea, insistió en que el Gobierno debe buscar alternativas para atender las prestaciones sin alterar el rumbo económico central: “El superávit fiscal y las metas de inflación no se negocian”, aseguró, subrayando que la Mesa Política debe articular con el Congreso para lograr proyectos viables.

En otro orden de temas, la senadora se refirió a la eventual suspensión de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Manifestó su posición a favor de suspenderlas, siempre que los partidos mantengan mecanismos democráticos internos para elegir candidatos, y condicionó la medida a las negociaciones que el oficialismo logre tejer en el Parlamento con el PRO, sectores del radicalismo, gobernadores y fuerzas provinciales.

Finalmente, al ser consultada por un video publicado el pasado viernes en sus redes sociales con música de Lali Espósito, se tomó con humor las repercusiones tras aclarar que solo buscaba mostrar cómo se planta "de cara a la realidad". “He leído las interpretaciones más increíbles; que cada uno lo interprete como quiera”, concluyó entre risas.