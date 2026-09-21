Un ataque a un petrolero en el estrecho de Ormuz deja heridos y tensiones en Oriente Medio

FOTO: Un petrolero es atacado al entrar en el estrecho de Ormuz y otros sucesos en Oriente Medio

El ejército británico ha informado que un "proyectil desconocido" impactó contra un petrolero que se encontraba ingresando al estrecho de Ormuz. El incidente ocurrió el lunes, dejando a dos tripulantes heridos, aunque el buque pudo continuar su camino hacia el puerto por sus propios medios.

El centro británico de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO) comunicó que, a pesar del ataque, no se han reportado daños ambientales significativos hasta el momento. Este estrecho es vital para el tránsito marítimo, ya que históricamente, alrededor de 20 millones de barriles de petróleo transitan por él diariamente, lo que representa aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo.

Por otro lado, el ejército de Israel se mantuvo en estado de alerta mientras el país celebraba el Yom Kippur, el día más sagrado del judaísmo. Durante este día, las calles se encontraban desiertas y los semáforos parpadeaban en amarillo, mientras los fieles se dirigían hacia el Muro Occidental en la Ciudad Vieja de Jerusalén.

El Ministerio de Exteriores de Israel emitió un comunicado, señalando que, a pesar de la celebración del Yom Kippur, las fuerzas militares habían reforzado su presencia en la frontera tras la reciente muerte de un colono israelí en Cisjordania, donde un sospechoso palestino fue detenido después de una operación de búsqueda.

En otro ámbito, Francia condenó la decisión de Irán de cerrar un centro de lengua francesa en Teherán. El Ministerio de Exteriores francés anunció que citará al embajador iraní para expresar su protesta y consideró el cierre como "injustificable e inaceptable", vinculándolo a una agresión previa contra empleados de la embajada francesa.

Esta serie de eventos refleja la creciente tensión en la región de Oriente Medio, donde el impacto de los conflictos se siente en diversos frentes.