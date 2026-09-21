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El caballero y la polilla: un viaje entre sueños y realidades en el reino de Traum

En un mundo donde los sueños son una carga, Sybil debe enfrentarse a un caballero y a oscuros dioses.

21/09/2026 | 09:00Redacción Cadena 3

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El caballero y la polilla: un viaje entre sueños y realidades en el reino de Traum

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Sybil ha pasado nueve años de su vida atrapada en un ciclo de sueños que no desea. Como clarividente, su destino está ligado a las visiones que recibe de los Presagios, figuras sobrenaturales que le permiten prever desgracias en el reino de Traum. La catedral, donde ella y otras chicas abandonadas han encontrado refugio, se convierte en el escenario de su lucha interna y su búsqueda de libertad.

La llegada de un enigmático caballero, Rodrick, altera su mundo. Este personaje, con su actitud grosera y su atractivo indiscutible, desafía las creencias de Sybil sobre sus visiones y su papel como clarividente. A medida que sus compañeras comienzan a desaparecer, la necesidad de unir fuerzas con Rodrick se vuelve inminente. La historia se adentra en un conflicto donde la fe y la herejía se entrelazan, y solo un hereje puede enfrentarse a un dios.

La obra, escrita por HIDRA, se inscribe en el género de la fantástica y ciencia ficción, y se presenta como una exploración de la lucha entre el destino y la libre elección. La narrativa se desarrolla en un contexto donde lo sobrenatural y lo cotidiano se fusionan, ofreciendo una reflexión sobre el poder de las visiones y el peso de las decisiones.

La relevancia de "El caballero y la polilla" radica en su capacidad para abordar temas universales como la búsqueda de identidad y el enfrentamiento a lo desconocido. En un mundo donde las certezas son escasas, la historia de Sybil y Rodrick invita a los lectores a cuestionar sus propias creencias y a explorar el significado de la libertad.

Este libro, que se publicará en 2026, promete ser una adición valiosa a la literatura contemporánea, ofreciendo una narrativa rica en simbolismo y emoción. La combinación de elementos fantásticos con un trasfondo de misterio y aventura lo convierte en una lectura atractiva para quienes buscan sumergirse en un universo donde los sueños y la realidad se entrelazan de manera intrigante.

Ficha del libro:

GéneroFantástica, ciencia ficción
EditorialHIDRA
Año de edición2026
ISBN9791387711566
IdiomaEspañol

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