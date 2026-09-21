Detuvieron al conductor que atropelló a tres adolescentes y mató a una menor en La Carlota

FOTO: Córdoba: detienen al conductor que atropelló a tres adolescentes, causando la muerte de una menor

El conductor que atropelló a tres adolescentes y mató a uno de ellos en la provincia de Córdoba fue detenido luego de amplios operativos. El hombre se dio a la fuga tras embestir a los menores, de 16 y 17 años, y luego de su captura se comprobó que manejaba alcoholizado.

La Fiscalía de Instrucción de La Carlota, a cargo de Romina Wisnivetzky, ordenó la detención de Marcos Lucio Bella, de 46 años, quien quedó imputado por el delito de homicidio culposo agravado por fuga de conductor y lesiones culposas agravadas por fuga del conductor y multiplicidad de víctimas en concurso ideal.

La causa deriva del siniestro vial ocurrido en la madrugada del domingo en la calle Amadeo Sabattini al 929 en La Carlota, en el que murió la menor M.K.L.P. de 17 años y provocó lesiones a N.A.R. y D.J.T.L., ambos de 16, quienes habían sido embestidos por el rodado cuyo conductor se dio a la fuga del lugar.

Tras la labor investigativa realizada por personal policial perteneciente a la Brigada de Investigaciones dependiente de la URD Juárez Celman, junto con el personal de la Unidad Judicial, mediante el relevamiento de cámaras ubicadas en el sector y la entrevista a testigos presenciales, se pudo establecer que los jóvenes circulaban a pie por la banquina cuando fueron embestidos desde atrás por el vehículo.

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Desde el Ministerio Público Fiscal provincial detallaron que el análisis de las cámaras permitió identificar al conductor, por lo que se dispuso su inmediata detención, la cual fue efectivizada por personal policial en su domicilio, procediéndose al secuestro del vehículo involucrado en el siniestro.

En el lugar se le realizó una prueba rápida de alcoholemia (alcotest), la que arrojó un resultado positivo con 1.77 g/l de alcohol en sangre. Se extrajeron muestras para realizar el respectivo dosaje, las que serán remitidas al área de Química Legal de Policía Judicial.

El nombrado designó un defensor público y fue trasladado al Establecimiento Penitenciario de la ciudad de Río Cuarto en donde permanece alojado a la espera de su indagatoria.

Acerca de los menores heridos, informaron que N.A.R. se encuentra internado en observación en el Hospital San Antonio de La Carlota fuera de peligro, mientras que D.J.T.L. fue derivado al Hospital San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto donde está en terapia intensiva, estable hemodinámicamente, respirando por sus propios medios, con múltiples fracturas y pronóstico reservado.

La Fiscalía continuará realizando diversas diligencias investigativas a fines de establecer la mecánica exacta del siniestro investigado, entre las que se destacan la pericia mecánica, relevamiento completo de cámaras de la zona, recepción de declaración testimonial de los potenciales testigos de lo ocurrido, entre otras.

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