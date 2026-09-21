Fuerte siniestro vial en Jorge Newbery y avenida Real: una camioneta chocó contra una columna
La Ford F-150 Raptor impactó contra un poste de alumbrado y terminó detenida sobre la calzada. Se solicita a los conductores circular con precaución por la zona.
21/09/2026 | 10:43Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Sinestro vial en cercanías del aeropuerto Islas Malvinas.
Una Ford F-150 Raptor protagonizó un fuerte siniestro vial este lunes por la mañana sobre la avenida Jorge Newbery, en el tramo que conecta Rosario con Funes, a pocos metros del aeropuerto Islas Malvinas. La camioneta circulaba en sentido hacia Funes.
Por causas que todavía se investigan, el vehículo impactó contra una columna de alumbrado público y continuó su recorrido durante unos 70 metros, hasta quedar detenido sobre la avenida. Como consecuencia del choque, distintas partes de la camioneta quedaron esparcidas sobre la calzada.
A raíz del siniestro, la circulación estuvo reducida en avenida Jorge Newbery, entre avenida Jorge Cura y avenida Real, en sentido norte-sur. Se solicita a los conductores circular con precaución por la zona.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Una Ford F-150 Raptor sufrió un siniestro vial.
¿Quiénes están involucrados? El conductor de la Ford F-150 Raptor y las autoridades que investigan el accidente.
¿Cuándo sucedió? Este lunes por la mañana.
¿Dónde ocurrió? En la avenida Jorge Newbery, entre Rosario y Funes, cerca del aeropuerto Islas Malvinas.
¿Cómo se produjo el accidente? El vehículo impactó contra una columna de alumbrado público y continuó su recorrido.
¿Por qué se solicita precaución? Debido a la reducción de la circulación en la zona por el siniestro.