Fuerte siniestro vial en Jorge Newbery y avenida Real: una camioneta chocó contra una columna

Una Ford F-150 Raptor protagonizó un fuerte siniestro vial este lunes por la mañana sobre la avenida Jorge Newbery, en el tramo que conecta Rosario con Funes, a pocos metros del aeropuerto Islas Malvinas. La camioneta circulaba en sentido hacia Funes.

Por causas que todavía se investigan, el vehículo impactó contra una columna de alumbrado público y continuó su recorrido durante unos 70 metros, hasta quedar detenido sobre la avenida. Como consecuencia del choque, distintas partes de la camioneta quedaron esparcidas sobre la calzada.

A raíz del siniestro, la circulación estuvo reducida en avenida Jorge Newbery, entre avenida Jorge Cura y avenida Real, en sentido norte-sur. Se solicita a los conductores circular con precaución por la zona.