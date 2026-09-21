Independiente Rivadavia podría liderar la tabla anual si gana este lunes

FOTO: Independiente sueña con el título de Campeón de Liga.

Buenos Aires, 21 de septiembre (NA) -- La fecha 10 del Torneo Clausura culminará este lunes por la noche y podría ser determinante en la lucha por el título de Campeón de Liga.

Independiente Rivadavia y Vélez se encuentran al frente de la tabla con 48 puntos cada uno, aunque el equipo mendocino podría despegarse si obtiene una victoria esta noche en su visita a Barracas Central.

Argentinos Juniors y Boca se posicionan un poco más atrás, con 47 unidades cada uno. El "Bicho" cayó ante Rosario Central este fin de semana, perdiendo una oportunidad crucial, mientras que el "Xeneize" se impuso 2-0 en su visita a San Lorenzo, extendiendo su invicto a 14 partidos y sumándose a la pelea por el título.

Otro competidor en la carrera por el campeonato es Rosario Central, que, tras vencer 1-0 a Argentinos Juniors, alcanzó los 46 puntos. Este club fue el protagonista del polémico torneo del año pasado, que generó gran controversia en el fútbol argentino.

El top 10 de la tabla lo completan Instituto de Córdoba y Gimnasia y Esgrima La Plata, ambos con 43 puntos, seguidos por River y Belgrano de Córdoba con 42, y Estudiantes de La Plata con 41. Esta última escuadra visitará a Lanús esta noche, con la posibilidad de escalar hasta el sexto puesto.