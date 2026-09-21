Mirtha Legrand: nuevo parte médico confirma evolución positiva en su salud

Buenos Aires, 21 de septiembre (NA) – Mirtha Legrand continúa "evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado", de acuerdo con el último parte médico emitido. En este documento se precisó que la reconocida conductora seguirá con el tratamiento específico de su cuadro.

El comunicado indica: "La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado. Seguirá con el tratamiento específico del cuadro y los controles necesarios". Además, se menciona que ha recibido visitas de sus familiares cercanos, quienes han expresado su agradecimiento por el respeto y el cariño recibido.

El comunicado también señala: "De no mediar inconvenientes, el próximo miércoles emitiremos un nuevo parte médico", según lo indicado por el DR. Enrique Echagüe, Director Médico del Sanatorio Mater Dei.

La emblemática presentadora se encuentra en su segunda internación en un mes, a los 99 años, en el mencionado sanatorio. En este contexto, se informó que la diva padece un cuadro de neumonía.

El viernes pasado se conoció que Mirtha presentaba síntomas compatibles con una neumopatía, que es una afección que afecta a los pulmones. Su salud había mostrado complicaciones tras un episodio gripal que derivó en bronquitis, lo que llevó a su hospitalización el 7 de septiembre para realizarse estudios y recibir seguimiento médico.

Durante su primera internación, los partes médicos destacaron una evolución positiva y sin complicaciones, lo que permitió que permaneciera en una habitación común y participara activamente en su recuperación junto a su kinesiólogo.

Así, Mirtha Legrand fue dada de alta el 13 de septiembre, momento en el que ya estaba atenta a sus actividades personales y recibiendo visitas de familiares y amigos. A partir de entonces, continuó con su proceso de recuperación en su hogar.