La conmovedora experiencia de Costa tras su internación: "Pensé que era el fin"

Buenos Aires, 21 de septiembre (NA) -- La humorista Costa volvió a aparecer en los medios tras haber sido internada debido a una infección provocada por neumococo, que se trasladó al torrente sanguíneo y culminó en un cuadro de encefalitis hepática. En este contexto, la cómica se sinceró sobre el profundo miedo a la muerte y la sensación de soledad que vivió durante su hospitalización.

En una entrevista en Infama (América TV), Costa relató que el primer síntoma que la alertó sobre su estado de salud fue un intenso dolor de cabeza. "Ahí vinieron las cosas serias y complicadas de la internación. Como la cabeza a mí no me dejaba de retumbar todo, lo primero que temían era una meningitis", explicó.

Los médicos decidieron realizarle una punción lumbar para descartar esa posibilidad. "Hicieron la punción y entonces, descartan la meningitis, me vuelven a drenar para ver si ese líquido que tenía en la panza no estaba infectado. Ahí descubren que tenía neumonía. Esa neumonía se desprende de un neumococo. Ese neumococo se va a la sangre y de la sangre se va a la cabeza. Por eso los dolores de cabeza", detalló.

La humorista expresó que el diagnóstico que más la impactó fue el de encefalopatía hepática, un término que aún le resulta difícil de aceptar. Entre lágrimas, Costa compartió la angustia que sintió al comunicarse con su familia, temiendo preocuparlos con su estado de salud: "Estuve en terapia toda cableada, aislada. Y bueno, nunca es lindo estar internada, pero tampoco en una terapia. O sea, entonces yo quería escribir, no podía, y yo tenía miedo de escribir mal, porque también preocupás a un montón de gente. Angustiás al otro sin querer, porque vos lo que querés es estar bien no solo por vos, sino por tu gente querida, la gente que día a día está pendiente de vos".

La experiencia la llevó a un estado de vulnerabilidad extrema. "Yo la pasé muy, muy, muy feo, te sentís en un estado de desnudez, de soledad, donde estás vos y yo y mi Virgen de Lourdes y el Padre Pío y el Espíritu Santo, pero llega un momento en el que hay algo que ya no es una cuestión de fe, es una cuestión de salud", expresó.

El momento más desgarrador fue cuando Costa confesó que llegó a pensar que su vida estaba en peligro: "Pensé que era el fin, pensé que era el fin por el sentido de que mi cuerpo no aguantaba más".