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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este lunes 21 de septiembre

El dólar oficial se encuentra en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta. El blue alcanza los $1.530 en compra y $1.550 en venta, según los últimos datos del mercado.

21/09/2026 | 07:00Redacción Cadena 3

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La situación del dólar en Argentina sigue siendo un tema de suma importancia para ciudadanos y analistas económicos. Hoy, lunes 21 de septiembre de 2026, se presentan diferentes cotizaciones de la moneda estadounidense con variaciones significativas entre los distintos mercados.

El dólar oficial, que es el valor que utilizan las entidades bancarias para la compra y venta de divisas, se cotiza en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta. Esta cifra es un indicador clave para quienes necesitan adquirir dólares para viajes, compras en el exterior o ahorros.

Por otro lado, el dólar blue, que se refiere al mercado paralelo, actualmente muestra una cotización de $1.530 para la compra y $1.550 para la venta. Esta diferencia con respecto al oficial suele generar inquietud entre los argentinos, ya que el blue a veces se convierte en la opción más accesible.

Las operaciones en la Bolsa reflejan cifras similares al blue, con un dólar bolsa en $1.530.2 de compra y $1.540.1 de venta. Este tipo de cambio se utiliza principalmente para operaciones financieras y de inversión.

Los que optan por el procedimiento de contado con liquidación encuentran el dólar en $1.596.5 para la compra y $1.598.1 para la venta, un método que permite transferir dólares al exterior sin la necesidad de tener efectivo en la mano.

En el ámbito de las criptomonedas, el dólar cripto se sitúa en $1.588.97 para la compra y $1.593.87 para la venta. Este mercado ha ganado terreno entre aquellos que buscan alternativas al dólar tradicional.

Finalmente, el dólar tarjeta, que se aplica a las compras con tarjetas en el extranjero, tiene una cotización de $1.930.5 para la compra y $1.995.5 para la venta, considerando impuestos adicionales.

Las diferencias en las cotizaciones son resultado de múltiples factores, entre los que se destacan la oferta y demanda de dólares, políticas cambiarias del gobierno, el contexto económico global y la inflación local. Estos elementos influyen muy directamente en la capacidad de compra y ahorro de los argentinos, afectando tanto a los particulares como a las empresas.

Lectura rápida

¿Cuál es el valor del dólar oficial hoy?
El dólar oficial se encuentra en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta.

¿A cuánto cotiza el dólar blue?
El dólar blue alcanza los $1.530 en compra y $1.550 en venta.

¿Qué es el dólar contado con liquidación?
Es un método que permite transferir dólares al exterior, cotizando hoy en $1.596.5 para la compra.

¿Cuáles son las causas de la diferencia de precios?
Factores como la oferta y demanda, políticas cambiarias y la inflación local influyen en las cotizaciones.

¿Qué aspectos considerar al usar dolar tarjeta?
El dólar tarjeta se cotiza hoy a $1.930.5 para la compra, considerando impuestos adicionales.

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