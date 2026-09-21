Ultreia: la lucha por el destino de Compostela en tiempos de ambición y esperanza

Ultreia, la nueva novela de Francisco Narla, se adentra en un periodo convulso de la historia medieval, donde la lucha por el poder y la supervivencia se entrelazan en las calles de Compostela. La trama comienza con la figura del obispo Diego Gelmírez, quien, bajo la excusa de construir una catedral monumental, ahoga a la ciudad en impuestos exorbitantes. Este acto no solo financia su ambicioso proyecto arquitectónico, sino que también le permite mantener un ejército personal y acumular riquezas, mientras el pueblo sufre las consecuencias de su avaricia.

En este contexto de desigualdad y desesperación, los verdaderos protagonistas son dos marginados: una joven ratera y un cantero jorobado. La hija de un orfebre arruinado por las decisiones del obispo y un hombre marcado por la tragedia de perder a su hija se convierten en los únicos capaces de desafiar el orden establecido. Mientras los nobles y la realeza, como la reina doña Urraca, se enredan en luchas internas, el pueblo se aferra a la esperanza de una revuelta que les devuelva la dignidad.

Los peregrinos, ajenos a las intrigas de poder, llegan a una Compostela desgarrada, amenazada por los fanáticos almorávides que buscan cruzar el Tajo. Sin embargo, el destino de la ciudad no está en manos de los poderosos, sino en las de estos dos personajes que, a pesar de sus pérdidas, encuentran en su unión la fuerza para enfrentar el caos que se avecina. Ultreia se presenta como un retrato vibrante de los cimientos de la futura Europa, donde la lucha y la esperanza se entrelazan en una narrativa rica en historia y leyenda.

La obra de Narla destaca por su capacidad de entrelazar la realidad histórica con elementos de ficción, creando una atmósfera envolvente que invita a reflexionar sobre el pasado y sus repercusiones en el presente. En un momento donde la historia parece repetirse, la lectura de Ultreia se vuelve especialmente relevante, ofreciendo una mirada crítica sobre el poder y la resistencia.

En definitiva, Ultreia no solo es una novela de aventuras históricas, sino un llamado a la reflexión sobre la lucha por la justicia y la dignidad humana en tiempos de adversidad.

| **Ficha del libro** | | |-----------------------------|-----------------------------| | **Género** | Histórica y aventuras | | **Editorial** | ISTORÍA (PLANETA) | | **Año de edición** | 2026 | | **ISBN** | 9791387714239 | | **ISBN digital** | 9791387714246 | | **Idioma** | Español |