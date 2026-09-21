Cómo está hoy el quebracho blanco de Villa Allende a más de un año de su traslado

FOTO: Así se ve el quebracho blanco de Villa Allende a más de un año de su traslado.

El quebracho blanco de Villa Allende, trasladado en julio de 2025 por las obras de la avenida Padre Lucchesse, presenta brotes verdes a más de un año de su reubicación. El ejemplar permanece en la colectora sur y llega al comienzo de la primavera con señales favorables sobre su estado.

El intendente de la ciudad, Pablo Cornet, destacó su evolución en diálogo con Cadena 3. "El quebracho está evolucionando muy bien, tiene todos los brotes, está verde, está lindo", afirmó, y expresó su satisfacción por la respuesta del árbol tras el trasplante.

Consultado sobre si ya se puede dar por confirmada su supervivencia, Cornet recordó que pasó más de un año desde la intervención. "Hay altísimas probabilidades de que ya se pueda decir que el quebracho sobrevivió", señaló.

El árbol había quedado en medio de la nueva traza de la avenida Padre Lucchesse. Antes de su traslado, hubo reclamos para modificar el recorrido de la obra y conservarlo en su ubicación original. Finalmente, en julio de 2025 fue llevado a la colectora sur, donde se encuentra actualmente.

El jardinero, docente, escritor y asesor paisajista Guillermo Grimoldi también analizó el caso en Cadena 3 y atribuyó la evolución favorable a las mejoras en la técnica del trasplante y a las lluvias.

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Grimoldi recordó que, al observar las primeras tareas, había pronosticado que el árbol moriría. Según explicó, las obras comenzaron con palas mecánicas, una modalidad que cuestionó por el riesgo de arrancar y desgarrar las raíces. "De entrada, el trabajo estuvo muy mal hecho", afirmó.

El especialista sostuvo que los reclamos de ambientalistas, sus propias advertencias y las de otros especialistas impulsaron la incorporación de ingenieros agrónomos y permitieron corregir el procedimiento. "Se perfeccionaron las técnicas", señaló. Definió aquellas intervenciones como una "crítica constructiva" que ayudó a cambiar el panorama inicial.

"Si se hacía como se iba a hacer en un principio, no iba a vivir en absoluto", aseguró. Grimoldi recordó que había defendido la modificación de la traza para evitar mover el árbol y reconoció que, incluso después de las correcciones, le asignaba no más de un 20% de probabilidades de supervivencia.

También destacó la influencia de las lluvias del otoño en la evolución del quebracho. "Si el otoño no hubiese sido de tanta lluvia, ese quebracho no sé si estaría brotando", expresó.

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Informe de Lucía González. Entrevista de Fernando Genesir.