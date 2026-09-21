Rossi pidió que la visita del Papa sea feriado nacional: "Facilitaría la llegada de peregrinos"

Tras la conferencia de prensa realizada en Buenos Aires donde la Santa Sede oficializó el itinerario del viaje apostólico del papa León XIV, el arzobispo de Córdoba, Monseñor Ángel Rossi, dialogó con Cadena 3 sobre la logística y el sentido profundo de la visita.

En ese marco, el prelado confirmó que el Pontífice estará en la provincia el martes 10 de noviembre durante aproximadamente ocho horas y sentó una fuerte postura a favor de decretar feriado en todo el país.

“Desearía de corazón que sea feriado nacional para facilitar sobre todo a los peregrinos, primero para que puedan dejar sus trabajos y segundo para que puedan movilizarse desde otras provincias. Apostamos a la buena voluntad de que lo declaren feriado nacional”, planteó el Cardenal.

Por otro lado, Rossi buscó despejar lecturas políticas sobre el arribo del Papa a Argentina: “Lo primero es aclarar que es una visita pastoral. El pastor viene a visitar al rebaño y en el rebaño está desde el jefe de gobierno hasta el último. Visita las ovejas que somos todos nosotros desde cada ámbito. No viene ni a dar baja línea ni a retar, sino que viene a pastorear”. En ese sentido, destacó que la misión central será “reforzar las obras de misericordia, que nos atañe a todos en el cuidado de los más débiles”.

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El Cardenal subrayó como dato clave la confirmación definitiva de la fecha para la provincia: “Lo novedoso, porque faltaba la confirmación, es que es el 10 de noviembre. Ese es el día en Córdoba capital, desde las 9 de la mañana que llega hasta las 5 de la tarde que se va”. Durante la jornada, León XIV presidirá la Misa pública en el predio de la Escuela de Aviación Militar (FAdeA), se trasladará al Arzobispado para almorzar y descansar —donde "se asomará a saludar desde el balcón"— y culminará con una reunión con sacerdotes, religiosos y seminaristas en la Catedral.

Finalmente, consultado sobre la multitudinaria vigilia que se montará en FAdeA desde la noche del lunes 9, Rossi anticipó una amplia convocatoria juvenil: “Habrá sorpresas lindas para acompañar a la juventud. Ya estarán juntando su bolsa de dormir para pasar la noche ahí heroicamente, pero con gusto. Está prevista toda una organización de música y acontecimientos para estar de manera celebrativa y activa”, concluyó.