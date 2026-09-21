Córdoba se prepara para el Papa: habrá una masiva vigilia en FAdeA

La Iglesia de Córdoba puso en marcha la cuenta regresiva tras la oficialización del itinerario de la visita del papa León XIV.

La confirmación del cronograma fijó el desembarco del Pontífice en la capital mediterránea para el martes 10 de noviembre, en una estadía de unas siete horas que incluirá un masivo encuentro con los fieles en la Escuela de Aviación Militar (FAdeA) y una cita litúrgica en la Catedral.

El vocero de la Iglesia de Córdoba, el padre Munir Bracco, calificó el anuncio como un momento histórico. “Con alegría de la primavera y la alegría de la confirmación del anuncio oficial de la visita del Papa y el recorrido. Ya estamos en la cuenta regresiva para vivir este momento histórico, este regalo de Dios”, expresó Bracco en diálogo con Cadena 3, al tiempo que presentó el lema oficial de la gira pastoral: “Bienvenidos todos, vayan y anuncien”.

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El punto neurálgico de la convocatoria en suelo cordobés se concentrará en FAdeA, donde las puertas se abrirán desde las 18:00 de la jornada previa, el lunes 9 de noviembre. Bracco resaltó la importancia de la vigilia previa al arribo papal, un hito tradicional entre la juventud católica que incluirá momentos de oración y música a partir de las 22:00: “Es un momento para preparar la vigilia del Papa, la venida del Papa, así que los invitamos a que vayan, a que los jóvenes se lleven su bolsa de dormir, porque la vigilia va a ser un rato y luego ya nos quedamos ahí a esperar el amanecer”.

El vocero eclesiástico remarcó el valor de esta experiencia al aire libre, recordando vivencias similares en las Jornadas Mundiales de la Juventud. “Se van llegando con la mochilita, con la bolsa de dormir. Se vive una alegría, un encuentro, los cantos, los momentos de oración. Es una experiencia tan linda que queda marcada para toda la vida”, destacó. Además, explicó que la llegada anticipada facilitará el operativo de acceso y seguridad: “Si todos vamos a ir a las 7 de la mañana no se va a entrar. Esto de la vigilia va a ayudar a que la gente pueda ir entrando con tiempo, despacito, serenamente”.

En cuanto a la dinámica de la jornada central del martes 10 de noviembre, tras aterrizar a las 09:00 procedente de Buenos Aires, León XIV se trasladará a FAdeA para la celebración de la Santa Misa. “Va a hacer un recorrido por FAdeA cuando llegue en el Papamóvil, porque va a estar dividido en cuadrantes; va a haber lugares para que pueda pasar el Papa y que la mayor cantidad de gente lo pueda ver, saludar y recibir su bendición”, precisó Bracco.

Posteriormente, el Santo Padre almorzará y descansará brevemente en el Arzobispado —donde se evalúa la posibilidad de que se asome a saludar desde el balcón— antes de dirigirse a la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción a las 15:15 para mantener una reunión con obispos, sacerdotes, religiosos y agentes pastorales. Tras este encuentro, el Pontífice abordará el vuelo de las 16:55 para retornar a Buenos Aires. En paralelo a los preparativos, la organización avanza a paso firme: “Para la inscripción de los voluntarios ya teníamos 12.300 a nivel nacional”, concluyó el vocero.