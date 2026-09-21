Fuerte granizo en San Jorge: "Eran pelotas de tenis cayendo desde el cielo"

Una fuerte tormenta de lluvia, viento y granizo golpeó este domingo a la tarde a San Jorge y provocó daños en vehículos, viviendas, comercios e instituciones. El fenómeno se extendió durante pocos minutos y dejó además personas con lesiones atendidas en el Samco local.

El intendente Juan Pablo Pellegrino dialogó con Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario y describió la magnitud de las piedras que cayeron sobre la ciudad. "Eran pelotas de tenis cayendo desde el cielo", graficó al contar cómo fue el temporal que sorprendió a los vecinos pese a los avisos meteorológicos previos.

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Pellegrino explicó que el municipio había intensificado la comunicación con la población a partir de los alertas y de la información que llegaba desde localidades cercanas. "Recibíamos información que desde localidades vecinas, incluso desde la provincia de Córdoba, ya se venían dando estos fenómenos", señaló.

Los daños se concentraron especialmente en sectores expuestos al sur. "Mayormente todo lo que daba al sur: vidrieras, mampostería, hay casas de steel frame que se están construyendo que también hemos visto que se han perforado, tanques de agua, ni hablar de lo que son los autos", detalló el intendente.

La tormenta también sorprendió a personas que participaban de actividades deportivas. Pellegrino contó que un partido de fútbol se desarrollaba cuando comenzó la caída de piedras y que unas 30 personas llegaron al Samco con lesiones. "Me comentó que 30 personas se acercaron al Samco con lesiones por producto de la piedra", relató.

El fenómeno fue muy breve, pero de una intensidad que hizo difícil reaccionar a quienes estaban en la zona. "Fueron cinco minutos. Uno ya pierde la dimensión cuando pasa esto, parece que es eterno, parece que es una hora, pide que se termine y aproximadamente fueron entre cinco y diez minutos, no más de eso", explicó Pellegrino.

Los vehículos sufrieron algunos de los daños más visibles, incluso aquellos que estaban bajo techo. "Bomberos tiene cocheras para alquilar, bueno, con esa chapa que es fibrada, que es antigua, bueno, le dejó un colador, no quedó nada", contó. La caída de piedras también provocó roturas en vidrieras, ventanas y otras estructuras.

Este lunes, las tareas se concentran en recuperar los servicios y atender los daños más urgentes. Pellegrino señaló que durante la noche se logró restablecer el suministro eléctrico en toda la localidad, mientras continúan los trabajos sobre cables y otros servicios. También se registraron inconvenientes con el agua por la rotura de un tanque de reserva y algunas escuelas suspendieron las clases durante la mañana. "Necesitamos que se priorice eso", sostuvo el intendente al mencionar escuelas, clubes y comercios entre los primeros puntos que deben ser atendidos.

Entrevista de Hernán Funes.