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La humanidad en crisis: reflexiones sobre el vacío existencial contemporáneo

El Dr. Sans Segarra aborda la desconexión emocional y el vacío espiritual en un mundo materialista.

21/09/2026 | 11:00Redacción Cadena 3

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La humanidad en crisis: reflexiones sobre el vacío existencial contemporáneo

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En un mundo donde la hiperconexión parece ser la norma, surge una inquietante pregunta: ¿por qué, a pesar de tener tanto, nos sentimos tan vacíos? Esta es una de las múltiples reflexiones que plantea el Dr. Sans Segarra en su obra "La humanidad en crisis", un libro que se adentra en las profundidades de la existencia humana en la actualidad.

La obra aborda temas cruciales como la soledad, la ansiedad y el vacío emocional, síntomas de una sociedad que, a pesar de los avances materiales, se ha desconectado de lo esencial: su yo espiritual. El autor, un cirujano con décadas de experiencia enfrentando el sufrimiento y la muerte, utiliza su conocimiento para analizar las causas de esta crisis silenciosa que afecta especialmente a los jóvenes. El suicidio, que se ha convertido en la principal causa de muerte entre este grupo etario, es un reflejo alarmante de esta desconexión.

El Dr. Sans Segarra no solo expone los problemas, sino que también propone una vía de transformación. A través del redescubrimiento de nuestra verdadera naturaleza, sugiere que es posible encontrar un sentido más profundo a la vida. La obra se convierte así en un llamado a la reflexión sobre el impacto del materialismo y el ego en nuestras vidas cotidianas.

En un contexto donde el bienestar emocional se ha vuelto una prioridad, "La humanidad en crisis" se presenta como una lectura relevante y necesaria. La obra invita a cuestionar los valores que hemos adoptado y a considerar la posibilidad de un cambio hacia una vida más plena y significativa. En tiempos donde la desesperanza parece prevalecer, el mensaje del autor resuena con fuerza, ofreciendo una luz en medio de la oscuridad.

Ficha del libro:

GéneroNo Ficción
EditorialPLANETA
Año de edición2026
ISBN9788408325062
ISBN digital9788408325079
IdiomaEspañol

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