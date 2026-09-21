Falleció Carlos Alonso, el icónico pintor que reflejó la memoria argentina en su obra

Buenos Aires, 21 de septiembre (NA) - El reconocido artista argentino Carlos Alonso, una de las figuras más influyentes del arte argentino del siglo XX, falleció a los 97 años en su hogar en Unquillo, Córdoba, donde había residido durante décadas y hallado en el paisaje serrano una fuente de inspiración en sus últimos trabajos.

Nacido el 4 de febrero de 1929 en Tunuyán, Mendoza, Alonso construyó una obra caracterizada por el expresionismo y una crítica profunda hacia la realidad argentina. Temáticas como la pobreza, la violencia, las desigualdades y los conflictos políticos fueron recurrentes en sus pinturas, dibujos y grabados.

Su formación artística inició en 1944 en la Academia de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Cuyo, donde tuvo como maestros a Sergio Sergi, Lorenzo Domínguez y Francisco Bernareggi. En 1950, se trasladó a Tucumán para unirse al grupo liderado por Lino Enea Spilimbergo, experiencia que resultó fundamental en su desarrollo creativo.

En 1953, Alonso viajó a Europa y tuvo la oportunidad de conocer de cerca las obras de maestros como Diego Velázquez y Vincent van Gogh, cuyas influencias se manifestarían en su posterior producción. En 1957, recibió el primer premio en un concurso para ilustrar la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, mientras que en 1968 residió temporalmente en Florencia para trabajar en La Divina Comedia, de Dante Alighieri.

A fines de los años 60, comenzó su serie Lección de anatomía, inspirada en Rembrandt, donde profundizó en la temática de la violencia sobre los cuerpos y su relación con el poder. Esta preocupación también se reflejó en sus obras relacionadas con El matadero, de Esteban Echeverría, donde exploró la conexión entre el cuerpo humano, la carne y el sacrificio.

La última dictadura militar argentina impactó drásticamente en su vida y su obra. Alonso se vio obligado a exiliarse, primero en Italia y luego en España. En 1977, su hija Paloma Alonso, de 21 años, fue secuestrada y continúa desaparecida, un evento que transformó profundamente su producción artística.

Regresó a Argentina en 1980 y se estableció en Unquillo, donde participó en la creación del Museo de Arte Contemporáneo de la localidad. En 2025, realizó su última exposición, centrada en su relación con el paisaje cordobés, una faceta menos conocida de su obra.

Entre sus trabajos más destacados se encuentra la serie Manos anónimas, que aborda el terrorismo de Estado y la violencia política. Su trayectoria fue reconocida con múltiples premios, incluidos los Konex de Platino en 1982 y 1992. En 2019, el Museo Nacional de Bellas Artes le dedicó una gran exposición que revisó su obra y su conexión con la tradición pictórica.

Sus obras forman parte de las colecciones de importantes instituciones argentinas, como el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y el Museo Carlos Alonso-Mansión Stoppel de Mendoza.

Con más de siete décadas de producción, Alonso creó un legado donde la tradición de los grandes maestros se entrelazó con las heridas de la historia argentina. Temas como el cuerpo, la violencia, el poder, la memoria y, en sus últimos años, el paisaje, fueron los ejes desde los cuales desarrolló una de las visiones más distintivas del arte contemporáneo argentino.