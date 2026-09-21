El Festival Internacional de Música de Bariloche cerró con un homenaje sinfónico a Bob Marley

FOTO: Fidel Nadal fue uno de los protagonistas del cierre del FIMBA 2026.

Buenos Aires, 21 septiembre (NA) - La edición 2026 del Festival Internacional de Música de Bariloche (FIMBA) concluyó con un homenaje sinfónico a Bob Marley, protagonizado por Fidel Nadal, Chelo "Zimbabwe" y Gonzalo Cappagli, junto a Small Axe y la Camerata de la Orquesta Filarmónica de Río Negro (OFRN).

Este concierto marcó el cierre de cinco jornadas organizadas por la Secretaría de Cultura de Río Negro, que ofrecieron una variada programación que abarcó desde música académica hasta reggae, tango, jazz, flamenco, folclore y propuestas corales.

En el cierre, Nadal, Chelo y Cappagli alternaron sus voces en un repertorio de 15 temas de Marley, acompañados por la banda Small Axe y los arreglos orquestales de la Camerata de la OFRN, bajo la dirección del chileno Marko Sanfelices.

Entre las canciones interpretadas por Chelo se encontraban Stir It Up, Waiting in Vain y I Wanna Love You, mientras que Cappagli ofreció versiones de One Drop y So Much Trouble in the World. Nadal, por su parte, lideró las interpretaciones de Get Up Stand Up, Exodus, Coming from the Cold y Three Little Birds. El concierto culminó con una emotiva versión de Jamming, donde los tres cantantes se unieron frente a un público que los aplaudió de pie.

La fusión del reggae con la sinfonía encapsuló uno de los objetivos de esta sexta edición del festival, creado en 2019 por Martín Fraile Milstein, que busca promover el cruce de estilos y tradiciones musicales. La inclusión de cuerdas, vientos, chelos y contrabajos aportó nuevas texturas a composiciones que han perdurado en la cultura popular.

La jornada final comenzó en el Camping Musical Bariloche con la actuación del Cuarteto Atlas, conformado por los brasileños Ricardo Amado, Carlos Mendes, Ricardo Taboada y Ricardo Santoro. Este grupo interpretó obras de Héitor Villa-Lobos y Dmitri Shostakovich, así como Fantasia Cinema, de Ricardo Cándido, con melodías asociadas a películas como Misión imposible, E.T., Indiana Jones y La guerra de las galaxias.

En el mismo escenario, las pianistas Daniela Salinas y Lilia Salsano presentaron obras de Ástor Piazzolla en formato de dos pianos, incluyendo Adiós Nonino, La muerte del Ángel y las Estaciones porteñas. Un corte de energía interrumpió brevemente la actuación, durante el cual el público iluminó la sala con sus celulares hasta que se restableció la electricidad.

Además, la programación incluyó presentaciones de voces locales en la Catedral Nuestra Señora del Nahuel Huapi, donde se presentaron Niños y Jóvenes Cantores y la Agrupación Coral Bariloche, bajo la dirección de Gimena Altmann Beveraggi, interpretando un repertorio que abarcó desde Johann Sebastian Bach y Edvard Grieg hasta Carlos Guastavino y Rodgers y Hammerstein.

De esta manera, el encuentro concluyó con una edición que destacó por la convivencia de géneros, generaciones y procedencias, con escenarios distribuidos en diferentes puntos de Bariloche, consolidando el espíritu del FIMBA: borrar las fronteras entre músicas que normalmente transitan por caminos separados.