FOTO: La lucha de un catedrático ante el paso del tiempo en 'Todos mis pecados y la mitad de mi dolor'

Don Jesús Guzmán Espinosa ha dedicado su vida al estudio de un poema de Lord Byron, "El infiel". Este experto en literatura romántica inglesa, heredero de una saga familiar que ha ocupado un lugar privilegiado en una ciudad de provincias durante generaciones, se enfrenta a su mayor miedo: el tiempo se le agota. Su jubilación pondrá fin a una carrera que ha bendecido y condenado el destino de alumnos y profesores.

A su alrededor orbitan personajes atrapados bajo su influencia. Su hijo Chus, un novelista en crisis, se empeña en no seguir los pasos de su padre y en distanciarse del apellido familiar. Estefanía, una estudiante sin recursos, despierta la admiración del profesor gracias a su inteligencia. La tía Isabel, encargada de criar a Chus tras la muerte de su madre, también juega un papel crucial en esta historia.

Mientras la universidad se prepara para una sucesión en la que solo un paso en falso separa la salvación del fracaso, los vínculos entre maestro, discípula y heredero comienzan a tensarse hasta el límite. Esta novela, que se sitúa en el género de biografías y memorias, invita a reflexionar sobre la herencia familiar, el legado académico y las decisiones que marcan el rumbo de nuestras vidas.

La obra de Seix Barral se presenta como un espejo de la realidad contemporánea, donde las relaciones interpersonales son puestas a prueba por las expectativas y los miedos. En un mundo donde el tiempo parece correr más rápido que nunca, la historia de Guzmán Espinosa resuena con una relevancia actual que invita a la introspección.

En definitiva, "Todos mis pecados y la mitad de mi dolor" es una exploración profunda de la vida, el legado y la lucha contra el inexorable paso del tiempo, que seguramente dejará huella en quienes se atrevan a adentrarse en sus páginas.