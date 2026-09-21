Lima se une por la limpieza de playas en una jornada ecológica significativa

FOTO: La recolección fue en el distrito limeño de Miraflores.

Autoridades y ciudadanos voluntarios de Perú se unieron en una jornada ecológica por el Día Internacional de Limpieza de Playas, realizando un llamado a los visitantes de estos espacios para evitar contaminar el ambiente.

La recolección de residuos se llevó a cabo en el distrito limeño de Miraflores, con la participación de personas pertenecientes a instituciones privadas, reveló a Xinhua la subgerente de Sostenibilidad Ambiental de la Municipalidad de Miraflores, Pamela Peña.

La meta fue abarcar la mayor cantidad de balnearios del distrito, agrupando a los equipos de trabajo para intervenir adecuadamente los espacios costeros y "lograr un ambiente mucho más limpio y sostenible", explicó la funcionaria.

Detalló que la jurisdicción cuenta con nueve playas, de las cuales ocho son utilizadas por vecinos y visitantes, por lo que la intención de la autoridad local es ofrecerles a todos un espacio seguro, limpio y agradable.

Peña alertó también sobre el impacto del microplástico en el ecosistema y señaló que la degradación de plásticos, botellas, fierros y maderas acumuladas no solo afecta a las especies marinas, sino también al ser humano que consume estos recursos del mar.

La jornada contó con la entusiasta participación de jóvenes de diversas organizaciones corporativas, quienes acudieron con sus respectivos implementos de limpieza para sumarse al trabajo comunitario en la franja costera del distrito.