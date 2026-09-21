FOTO: Alergias primaverales: el polen llegó antes y se quedará más tiempo este año

Buenos Aires, 21 de septiembre (NA) -- Con la llegada de septiembre, muchos argentinos se preparan para las lluvias que marcan el fin del invierno y el inicio de la primavera, pero hay un fenómeno menos visible que también se activa: el aumento del polen en el aire y las alergias.

De acuerdo con un informe de la Agencia Noticias Argentinas, las lluvias al final del invierno, combinadas con temperaturas más cálidas, favorecen el crecimiento de las plantas, lo que resulta en una mayor producción de polen. Este año, los picos de polen no solo comienzan antes, sino que se extenderán por un período más prolongado. En Buenos Aires, los meses de septiembre, octubre y noviembre son los más críticos.

"Predomina en la adolescencia y adultos jóvenes, pero en los últimos años estamos observando cómo se inicia en edades cada vez más tempranas y se mantiene muchos más años", señaló Ana Cofré, médica otorrinolaringóloga (M.N. 117.124 / M.P.R.N. 8815) y directora del Centro Patagónico de Otorrinolaringología.

Síntomas que comienzan leves, pero se complican

Los síntomas típicos incluyen picazón en la nariz y los ojos, estornudos, lagrimeo, obstrucción nasal y mucosidad. Para algunas personas, estos síntomas son manejables, pero para otras pueden agravarse.

"En algunos casos, pueden presentarse tos y asma. La intensidad de los síntomas puede dificultar las actividades diarias, afectando el sueño y el ejercicio al aire libre", explicó Cofré.

Es importante destacar que la rinitis alérgica no tratada puede provocar broncoespasmo, agitación y tos seca o productiva, ya que no se trata de un simple resfrío, sino de una alergia que puede volverse más seria.

La contaminación ambiental empeora todo, ya que afecta tanto a los bronquios como a la producción de polen, creando un ciclo vicioso.

El problema de las personas que no consultan

"La mayoría de las veces, la gente no consulta; hay quienes llegan al consultorio y dicen: 'No, pero yo lo tengo hace 10 años', porque no consideran que el síntoma es grave. La congestión interfiere en el descanso y afecta la calidad de vida", advirtió Cofré.

Es crucial identificar el tipo de polen al que somos sensibles y conocer el periodo de polinización. Un estudio alergológico que incluye historia clínica, pruebas cutáneas y análisis de sangre puede determinar los pólenes responsables.

Este estudio puede realizarse en cualquier época, incluso en primavera, aunque si se desean realizar pruebas cutáneas, los antihistamínicos orales deben suspenderse unos días antes. El tratamiento con colirios y sprays nasales puede continuar sin inconvenientes.

Los riesgos de automedicarse

Muchos cometen el error de comprar medicamentos para la alergia sin consultar a un médico. Cofré enfatiza: "Cuando el paciente actúa sin orientación, puede causar más daño".

Solo los pacientes crónicos con un plan de rescate indicado por su médico deben automedicarse; los demás deben consultar primero.

Quiénes son los culpables esta primavera

En Buenos Aires, el plátano es uno de los principales culpables, aunque otros árboles como:

Fresno, Álamo, Tilo, Césped.

"La mayoría de las personas que se ven afectadas en esta época ya tienen un perfil alérgico innato", concluyó Cofré, lo que indica que quienes son sensibles tendrán una primavera complicada.