Irán advierte sobre ataques devastadores a bases de EE.UU. si se producen agresiones

FOTO: El estrecho de Ormuz, cerca de Khasab, un pequeño poblado en el norte de Omán.

Buenos Aires, 21 septiembre (NA) -- El Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, el principal comando militar de Irán, advirtió el domingo que si Estados Unidos y ciertos países en Medio Oriente cometen "cualquier error", serán blanco de "dolorosos" ataques.

A través de un comunicado que fue difundido por medios iraníes, dicha fuerza informó que durante una reciente reunión en Europa, Washington decidió reanudar las acciones contra Teherán con el respaldo de países de la región.

En ese sentido, advirtió que, si Estados Unidos comete cualquier error contra Irán, todas sus bases e intereses en la región serían blanco de "ataques continuos, efectivos y dolorosos, sin limitación ni reserva alguna".

Además, alertó que si países de la región continúan con lo que llamó su política de doble rasero hacia Irán y se alinean con la "agresión" de Estados Unidos, ya no podrían "esperar más contención ni indulgencia de las poderosas fuerzas armadas de Irán".

Estas advertencias ocurren tras una reunión celebrada en Alemania por altos comandantes militares estadounidenses, israelíes y de varios Estados árabes, incluyendo a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Kuwait, Qatar, Jordania y Egipto, para discutir la guerra contra Irán y las tensiones regionales.

Medios internacionales informaron el martes pasado que el jefe del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), Brad Cooper, quien convocó la reunión, garantizó al grupo que "las fuerzas armadas estadounidenses no se retirarán de la región a pesar de los ataques iraníes a las bases estadounidenses", al tiempo que les informó sobre los planes para expandir el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

Por su parte, el presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Baqer Qalibaf, afirmó que no habrá ninguna oportunidad de regresar al estado anterior de las negociaciones para poner fin a la guerra en la región ni de reabrir el estrecho de Ormuz, a menos que Washington acepte las condiciones de Teherán, reconozca los derechos "legítimos" de la nación iraní y cumpla sus obligaciones.