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Xi Jinping visitará Estados Unidos del 23 al 25 de septiembre por invitación de Trump

La visita del presidente chino se llevará a cabo del 23 al 25 de septiembre. Los equipos de ambos países ya avanzaron en acuerdos previos que facilitan el encuentro.

21/09/2026 | 09:28Redacción Cadena 3

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El presidente de China, Xi Jinping.

FOTO: El presidente de China, Xi Jinping.

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Buenos Aires, 21 septiembre (NA) — El presidente de China, Xi Jinping, realizará una visita de Estado a Estados Unidos del 23 al 25 de septiembre por invitación del presidente estadounidense, Donald Trump, anunciada este lunes por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Pekín, según información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Durante la visita, Xi y Trump sostendrán un intercambio de opiniones en profundidad sobre los principales temas relacionados con los nexos entre China y Estados Unidos y el desarrollo y la paz mundial, declaró el portavoz del ministerio, Guo Jiakun, en una conferencia de prensa regular.

La diplomacia de jefes de Estado desempeña un papel insustituible en proporcionar orientación estratégica a las relaciones entre China y Estados Unidos.

El intercambio de visitas entre los dos jefes de Estado en un plazo de seis meses marca un hito histórico, destacó Guo.

El vocero indicó que China está dispuesta a trabajar con la parte estadounidense para enriquecer el contenido de la relación bilateral constructiva de estabilidad estratégica, fortalecer el diálogo y la cooperación, gestionar adecuadamente las diferencias y contribuir continuamente al bienestar de ambos pueblos, así como a la paz, la estabilidad y la prosperidad del mundo.

Los equipos de ambos países ya dialogaron en Nueva York

Los equipos de China y Estados Unidos mantuvieron intercambios sinceros, profundos y constructivos durante consultas sobre asuntos económicos y comerciales desarrolladas en las últimas horas.

El viceprimer ministro chino He Lifeng, quien encabezó la delegación china, mantuvo conversaciones económicas y comerciales en Nueva York con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, jefe de la delegación estadounidense, y con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

Guiados por el importante consenso alcanzado por los jefes de Estado de ambos países, las dos partes intercambiaron puntos de vista sobre importantes asuntos económicos y comerciales de interés común, así como sobre la implementación de los consensos alcanzados en rondas anteriores de conversaciones, manteniendo los principios de respeto mutuo, coexistencia pacífica y cooperación de beneficio mutuo.

También sostuvieron diálogos sobre asuntos relacionados con la inteligencia artificial (IA), amplió Xinhua.

Lectura rápida

¿Qué evento se desarrollará?
La visita de Xi Jinping a Estados Unidos por invitación de Donald Trump.

¿Cuándo tendrá lugar?
Del 23 al 25 de septiembre de 2026.

¿Quiénes participarán?
Xi Jinping y Donald Trump, junto a sus respectivos equipos de trabajo.

¿Dónde se llevará a cabo?
En Estados Unidos, en diversas localidades que se definirán durante la visita.

¿Por qué es relevante?
Es un intercambio de opiniones sobre temas cruciales para las relaciones entre ambas naciones y la paz mundial.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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