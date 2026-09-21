Murió Carlos Alonso, el maestro del arte argentino que inmortalizó la memoria y el dolor

El arte y la cultura argentina están de luto tras confirmarse el fallecimiento en Córdoba del genial pintor, dibujante e ilustrador Humberto Carlos Alonso.

Mendocino de nacimiento pero cordobés por adopción tras su regreso del exilio, Alonso de 97 años deja un legado imborrable en las artes plásticas continentales, marcado por su maestría técnica y su compromiso visceral con la memoria histórica.

En diálogo con Cadena 3, el gestor cultural, docente y actual director del Museo Palacio Ferreyra, Pancho Marchiaro, expresó su dolor por la partida del artista y definió el valor histórico de su trayectoria: “Para mí es, sin lugar a dudas, uno de los grandes maestros argentinos; tal vez uno de los últimos que conectó un legado con la actualidad”.

Marchiaro enfatizó además que Alonso fue “una de las personas que pudo retratar el horror de los años de plomo de Argentina, mirándolo de frente, con un pulso firme, viviéndolo en carne propia”.

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El testimonio de Marchiaro cobra especial relevancia dado que el Museo Palacio Ferreyra exhibe actualmente la emblemática serie Manos anónimas, impulsada como una decisión política en el marco de los 50 años del golpe de 1976. “Se eligió la obra de Alonso justamente por su potencia, por su caja de resonancia: una voz ronca, gruesa, una voz dolida”, explicó Marchiaro.

La tragedia personal atravesó la producción del plástico tras la desaparición de su hija Paloma en 1977 a manos de la dictadura militar. “Ella era una militante y sobre todo una pedagoga. La enseñanza fue secuestrada cuando Alonso estaba en Italia”, recordó el funcionario sobre la muestra que reúne incluso las últimas cartas cruzadas entre padre e hija.

El impacto del trazo de Alonso radica en la profunda conmoción que genera en el espectador. “Quienes ven su trabajo y no llegan a enterarse todavía de la carga simbólica, política y social, quedan inmediatamente atrapados por una violencia latente. Alonso tuvo una parte importante de su camino atravesado por el dibujo, entonces tiene una destreza para la figura humana que te conmueve inmediatamente”, señaló Marchiaro, graficando el nivel de impacto de la obra: “He visto muchas personas entrar a esa sala y, como si sufrieran el síndrome de Stendhal, sufren una pequeña descomposición, se marean, porque es un trabajo que te abraza y te deja en tu lugar: el de un ciudadano, el de un argentino”.

Más allá del desgarro político, el legado de Alonso abarca un abanico creativo multidisciplinario que incluye desde célebres ilustraciones del Martín Fierro y la Divina Comedia hasta homenajes a grandes referentes de la pintura. “Recientemente en el MACU (Museo de Arte Contemporáneo de Unquillo) hizo un homenaje maravilloso a sus maestros prodigiosos. Había un Van Gogh saltando un arroyo en las sierras. No solo se ha quedado en el dolor, sino que se ocupó de que nuestra belleza, nuestra naturaleza y sus maestros tengan esta segunda y maravillosa vida en sus obras”, remarcó el director del Palacio Ferreyra.

La partida física de Carlos Alonso deja un vacío incalculable en la escena nacional, pero abre paso a la vigencia eterna de sus creaciones. “Esta triste noticia, porque no hay otro como Alonso en Argentina, nos tiene que invitar a los argentinos a pensar en el patrimonio cultural y artístico que tenemos. Lo vamos a echar de menos, pero lo vamos a seguir viendo”, concluyó Marchiaro.