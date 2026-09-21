FOTO: Un hombre fue asesinado en Colegiales: detuvieron al principal sospechoso del crimen

Buenos Aires, 21 septiembre (NA) – Un hombre fue asesinado de un disparo en el abdomen en una plaza de Colegiales y en las últimas horas se logró la detención del principal sospechoso.

El crimen tuvo lugar en la madrugada del domingo en una plaza ubicada sobre las calles Moldes y Aguilar, donde personal policial fue desplazado tras un llamado al 911 por la presencia de un hombre herido de arma de fuego en el abdomen.

Según detallaron los testigos, se escuchó un estruendo y luego observaron que el hombre cayó al suelo, mientras que el agresor se dio a la fuga, confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas.

La víctima fue identificada como Gonzalo Andueza, de 41 años, quien de manera inmediata fue trasladado por el SAME al Hospital Pirovano, donde finalmente falleció este domingo al mediodía.

Con el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, este domingo pasadas las 19.00 personal de la División Homicidios se ubicó frente a una vivienda en la avenida Cabildo al 100, de donde el hombre de 25 años egresó.

Cuando intentó subirse a un vehículo de una aplicación de viajes fue detenido por personal policial que encontró entre sus pertenencias una mochila negra y en su interior un celular, una pistola Taurus Milenium, tres cargadores y 34 municiones del mismo calibre.

Los peritos realizan las investigaciones pertinentes para determinar si la bala que mató al hombre de 41 años corresponde con las encontradas al detenido.

Agencia NA