FOTO: Demoras en la Avenida General Paz por colectivo detenido que generó complicaciones en el tránsito

Buenos Aires, 21 de septiembre (NA) -- Un colectivo de la Línea 21 sufrió desperfectos técnicos mientras circulaba por la Avenida General Paz y quedó detenido sobre esta vía complicando el tránsito en la mañana de este lunes.

Se trata de una unidad XL que se encuentra detenida entre las avenidas Beiró y Lope de Vega, en sentido Río de la Plata, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Debido al hecho intervinieron Bomberos y la Policía de la Ciudad, mientras los pasajeros tuvieron que bajar del vehículo ante la posibilidad de que se produzca un incendio.

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