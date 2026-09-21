En vivo

Radioinforme 3

Miguel Clariá

Argentina

En vivo

Radioinforme 3

Hernán, Sergio y Luis

Rosario

En vivo

Despabilate... amor

Flavia y Fer

En vivo

Vamos viendo

Fernando Genesir

En vivo

INrockXIDABLE

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Demoras en la Avenida General Paz por colectivo detenido que generó complicaciones en el tránsito

Una unidad XL de la Línea 21 estaba detenida entre las avenidas Beiró y Lope de Vega, en sentido hacia Río de la Plata.

21/09/2026 | 07:19Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Demoras en la Avenida General Paz por colectivo detenido que generó complicaciones en el tránsito

FOTO: Demoras en la Avenida General Paz por colectivo detenido que generó complicaciones en el tránsito

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 21 de septiembre (NA) -- Un colectivo de la Línea 21 sufrió desperfectos técnicos mientras circulaba por la Avenida General Paz y quedó detenido sobre esta vía complicando el tránsito en la mañana de este lunes.

Se trata de una unidad XL que se encuentra detenida entre las avenidas Beiró y Lope de Vega, en sentido Río de la Plata, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Debido al hecho intervinieron Bomberos y la Policía de la Ciudad, mientras los pasajeros tuvieron que bajar del vehículo ante la posibilidad de que se produzca un incendio.

Noticia en desarrollo...

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué sucedió en la Avenida General Paz?
Un colectivo de la Línea 21 sufrió desperfectos técnicos y quedó detenido, causando demoras en el tránsito.

¿Dónde ocurrió el incidente?
El hecho tuvo lugar entre las avenidas Beiró y Lope de Vega, en dirección hacia Río de la Plata.

¿Quiénes intervinieron en la situación?
Bomberos y la Policía de la Ciudad intervinieron para gestionar la situación y ayudar a los pasajeros.

¿Qué debieron hacer los pasajeros?
Los pasajeros tuvieron que descender del colectivo debido a la posibilidad de un incendio.

¿Qué información se tiene hasta el momento?
La noticia está en desarrollo y se espera más información sobre el estado del colectivo y el tránsito.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf