Demoras en la Avenida General Paz por colectivo detenido que generó complicaciones en el tránsito
Una unidad XL de la Línea 21 estaba detenida entre las avenidas Beiró y Lope de Vega, en sentido hacia Río de la Plata.
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Buenos Aires, 21 de septiembre (NA) -- Un colectivo de la Línea 21 sufrió desperfectos técnicos mientras circulaba por la Avenida General Paz y quedó detenido sobre esta vía complicando el tránsito en la mañana de este lunes.
Se trata de una unidad XL que se encuentra detenida entre las avenidas Beiró y Lope de Vega, en sentido Río de la Plata, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.
Debido al hecho intervinieron Bomberos y la Policía de la Ciudad, mientras los pasajeros tuvieron que bajar del vehículo ante la posibilidad de que se produzca un incendio.
Noticia en desarrollo...Agencia NA
Lectura rápida
¿Qué sucedió en la Avenida General Paz?
Un colectivo de la Línea 21 sufrió desperfectos técnicos y quedó detenido, causando demoras en el tránsito.
¿Dónde ocurrió el incidente?
El hecho tuvo lugar entre las avenidas Beiró y Lope de Vega, en dirección hacia Río de la Plata.
¿Quiénes intervinieron en la situación?
Bomberos y la Policía de la Ciudad intervinieron para gestionar la situación y ayudar a los pasajeros.
¿Qué debieron hacer los pasajeros?
Los pasajeros tuvieron que descender del colectivo debido a la posibilidad de un incendio.
¿Qué información se tiene hasta el momento?
La noticia está en desarrollo y se espera más información sobre el estado del colectivo y el tránsito.
[Fuente: Noticias Argentinas]