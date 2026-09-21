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Radioinforme 3 Rosario Notas

Día de la Primavera: Rosario desplegará más de 140 agentes en parques y espacios públicos

El operativo contempla controles de tránsito, venta ambulante y cuidacoches ante la agenda de los Juegos Suramericanos.

21/09/2026 | 07:07Redacción Cadena 3 Rosario

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    Audio. Día de la Primavera: Rosario desplegará más de 140 agentes en parques y espacios públicos

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Rosario tendrá este lunes un operativo especial por el Día de la Primavera y del Estudiante, en una jornada que además coincidirá con una intensa agenda de los Juegos Suramericanos. El municipio desplegará más de 140 agentes de Control y Convivencia en distintos parques y espacios públicos.

El principal dispositivo estará en el Parque Independencia, donde trabajarán más de 80 agentes para ordenar el tránsito, controlar la venta ambulante, los cuidacoches y el uso del espacio público. “El principal dispositivo estará en el Parque Independencia con más de 80 agentes”, explicó el secretario de Control y Convivencia municipal, Diego Herrera al móvil de Cadena 3 Rosario.

Herrera señaló que esperan a más de 2.500 alumnos de escuelas de Rosario y de distintos puntos de la provincia. “Tendremos una jornada muy importante de los Juegos con la presencia de la selección masculina de fútbol, de vóley masculino y de rugby”, indicó. También habrá recitales de Benjamín Amadeo y Turf.

El funcionario destacó que muchos jóvenes podrían acercarse a las actividades deportivas durante los festejos. “Queremos que sea una verdadera fiesta, que los jóvenes disfruten de su día con orden, tranquilidad y una fuerte presencia en la calle”, afirmó Herrera.

Informe de Fernando Carrafiello.

Lectura rápida

1. ¿Qué operativo se realizará en Rosario?

- Un operativo especial por el Día de la Primavera y del Estudiante.

2. ¿Quién explicó los detalles del operativo?

- El secretario de Control y Convivencia municipal, Diego Herrera.

3. ¿Cuántos agentes se desplegarán en el operativo?

- Más de 140 agentes de Control y Convivencia.

4. ¿Dónde estará el principal dispositivo?

- En el Parque Independencia.

5. ¿Qué actividades se llevarán a cabo durante el operativo?

- Actividades deportivas y recitales de Benjamín Amadeo y Turf.

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