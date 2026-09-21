Día de la Primavera: Rosario desplegará más de 140 agentes en parques y espacios públicos
El operativo contempla controles de tránsito, venta ambulante y cuidacoches ante la agenda de los Juegos Suramericanos.
21/09/2026 | 07:07Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Festejos del día de la primavera en Rosario.
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Cadena 3 Rosario
Rosario tendrá este lunes un operativo especial por el Día de la Primavera y del Estudiante, en una jornada que además coincidirá con una intensa agenda de los Juegos Suramericanos. El municipio desplegará más de 140 agentes de Control y Convivencia en distintos parques y espacios públicos.
El principal dispositivo estará en el Parque Independencia, donde trabajarán más de 80 agentes para ordenar el tránsito, controlar la venta ambulante, los cuidacoches y el uso del espacio público. “El principal dispositivo estará en el Parque Independencia con más de 80 agentes”, explicó el secretario de Control y Convivencia municipal, Diego Herrera al móvil de Cadena 3 Rosario.
Herrera señaló que esperan a más de 2.500 alumnos de escuelas de Rosario y de distintos puntos de la provincia. “Tendremos una jornada muy importante de los Juegos con la presencia de la selección masculina de fútbol, de vóley masculino y de rugby”, indicó. También habrá recitales de Benjamín Amadeo y Turf.
El funcionario destacó que muchos jóvenes podrían acercarse a las actividades deportivas durante los festejos. “Queremos que sea una verdadera fiesta, que los jóvenes disfruten de su día con orden, tranquilidad y una fuerte presencia en la calle”, afirmó Herrera.
Informe de Fernando Carrafiello.
Lectura rápida
1. ¿Qué operativo se realizará en Rosario?
- Un operativo especial por el Día de la Primavera y del Estudiante.
2. ¿Quién explicó los detalles del operativo?
- El secretario de Control y Convivencia municipal, Diego Herrera.
3. ¿Cuántos agentes se desplegarán en el operativo?
- Más de 140 agentes de Control y Convivencia.
4. ¿Dónde estará el principal dispositivo?
- En el Parque Independencia.
5. ¿Qué actividades se llevarán a cabo durante el operativo?
- Actividades deportivas y recitales de Benjamín Amadeo y Turf.