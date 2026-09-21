Santiago: un viaje hacia la redención en tiempos de crisis

En el año del Señor de 1589, la emblemática ciudad de Santiago de Compostela se encuentra en un estado de desolación. La llegada de peregrinos, que solía ser un símbolo de fe y esperanza, se ve interrumpida por una serie de calamidades: la reforma protestante, la peste, y las guerras que asolan Europa. En este contexto, el rey Felipe II, desde su retiro en El Escorial, enfrenta desafíos aún mayores, mientras su imperio se desmorona ante la amenaza de una venganza inminente por parte de Inglaterra y sus aliados.

La historia se centra en Balboa Barrabás, un ladrón que ha pasado tres décadas huyendo de su pasado y de sus propias mentiras. Con el corazón roto por la traición a la mujer que ama, se ve forzado a recorrer el Camino de Santiago, un viaje que había jurado no repetir. Su misión no solo es recuperar a su amada, sino también salvar miles de vidas en un momento crítico para la cristiandad.

La novela, que forma parte de la saga «Compostela», escrita por un autor que mezcla la historia con la aventura, explora temas de redención y espiritualidad en un escenario donde las reliquias del apóstol desaparecen durante casi tres siglos. Este relato no solo es una travesía física, sino también un viaje interno hacia la búsqueda de la verdad y el perdón.

La obra se sitúa en un periodo convulso de la historia europea, donde la religión y la política se entrelazan de manera compleja. La narrativa invita al lector a reflexionar sobre el significado del camino, no solo como un trayecto geográfico, sino como una metáfora de la vida misma. En un mundo donde la fe y la esperanza parecen desvanecerse, la historia de Balboa Barrabás resuena con fuerza, recordándonos que siempre hay un camino hacia la redención.

La novela, publicada por ISTORÍA (PLANETA) en 2026, se presenta como una lectura imprescindible para quienes buscan comprender la historia de Santiago de Compostela y su relevancia actual. Con un estilo que combina la narrativa histórica con la aventura, el autor logra captar la atención del lector desde la primera página.

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