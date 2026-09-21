Condenaron a 18 años a un ex taxista por matar a un conocido para robarle

La Justicia provincial condenó este lunes a Víctor Carmelo Godoy, un ex taxista de 51 años, por el homicidio de Daniel Quintilli, un hombre de 60 años al que, según la investigación, engañó con una supuesta operación de compra de un auto para luego asesinarlo y quitarle el dinero que llevaba.

El fallo fue dictado por los jueces Facundo Becerra, Nicolás Vico Gimena y Jorge Rodríguez, que consideraron acreditada la responsabilidad penal de Godoy en el crimen ocurrido en febrero de 2023. El tribunal lo condenó por homicidio simple y hurto calamitoso, mientras que lo absolvió por el delito de estafa por el beneficio de la duda.

La Fiscalía había solicitado la prisión perpetua, al sostener que el acusado cometió el asesinato para apoderarse del dinero de la víctima y procurar la impunidad. Sin embargo, los magistrados entendieron que la calificación legal aplicable era menos gravosa.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, Quintilli había vendido una vivienda de pasaje 734 y llevaba consigo alrededor de 2 millones de pesos, suma que pensaba destinar a la compra de un vehículo. Godoy conocía esa situación y se presentó como intermediario para concretar la operación.

Según la acusación, ambos se encontraron en la zona de Eva Perón al 5800. Desde allí, Godoy pasó a buscar a Quintilli en el taxi y le dijo que lo llevaría hasta el Parque Independencia, donde supuestamente se reunirían con el vendedor del auto. Ese encuentro nunca existió: para los investigadores, el ex taxista lo atacó a puñaladas dentro del vehículo.

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El hallazgo del cuerpo y la investigación

Tras el ataque, Godoy trasladó el cuerpo y lo abandonó en una zona del Parque Oeste, en inmediaciones de Riobamba y Magallanes. El cadáver fue encontrado a la mañana siguiente, cerca de las 8.30, por puesteros que llegaban a montar la feria en ese sector y dieron aviso a la Policía.

En un primer momento, la investigación no contaba con testigos directos ni con una línea clara sobre el autor del hecho. La víctima fue identificada luego como Daniel Julio Quintilli, y el avance de las medidas permitió reconstruir tanto el vínculo con el acusado como el contexto de la operación comercial previa.

La causa estuvo inicialmente a cargo del fiscal Ademar Bianchini, fallecido tiempo después. Más adelante, la acusación en el juicio fue sostenida por el fiscal Alejandro Ferlazzo, quien mantuvo la hipótesis de que Godoy había matado para quedarse con el dinero obtenido por la víctima tras la venta de la casa.

Godoy había sido detenido e imputado en mayo de 2023. Finalmente, este lunes recibió una pena de 18 años de cárcel, en un fallo que descartó la prisión perpetua pedida por la acusación.