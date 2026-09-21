FOTO: Comienza el juicio por el asesinato de Jennifer Campos: un acusado se enfrenta a la justicia

Buenos Aires, 21 de septiembre (NA) – Uno de los acusados por el crimen de Jennifer Campos, la adolescente asesinada en enero de 2024 durante una entradera en Virrey del Pino, afrontará el juicio oral en los próximos días y la familia continúa con el reclamo de justicia para que el caso no quede en el olvido.

El próximo miércoles 30 de septiembre por la mañana inicia el juicio contra José Armando Fernández Sosa en el Tribunal en lo Criminal Nº3 de La Matanza, donde llega acusado de los delitos de homicidio calificado criminis causa y robo calificado por el uso de armas, confirmaron a la agencia Noticias Argentinas.

"Esperamos justicia por mi hija, para que Jennifer no sea un número más y que sus asesinos paguen", expresó su madre Ruth en diálogo con este medio.

En el caso ya hay cuatro condenados, todos tras aceptar un acuerdo en un juicio abreviado. Se tratan de Cristal del Valle, quien recibió la pena de dos años por ocultar el arma y documentos en su casa.

También está Ramón López Martínez, quien fue sentenciado a 14 años de cárcel por ser el entregador y por formar parte del robo.

Sergio Benítez Atienza fue condenado a 15 años de prisión, ya que es quien manejaba el auto el día que asesinaron a la menor.

Por último, Gabriel Molina recibió una pena de siete años de cárcel, señalado como quien esperaba arriba del auto en la esquina de la casa para lograr una fuga veloz.

En la causa todavía hay un implicado que está detenido en Paraguay. Se trata de Augusto Vigo Caniza, quien aguarda su extradición.

El pedido se formalizó en 2024 y, al tiempo, las autoridades del país vecino comunicaron que se hizo lugar a la derivación, pero se presentaron apelaciones, por lo que todavía no se pudo llevar a cabo el operativo de traslado para ser juzgado en Argentina.

El caso

El 18 de enero de 2024, tres sujetos irrumpieron en una vivienda en Virrey del Pino, donde redujeron a sus propietarios: Franz Campos Rioja y Ruth Calle, y sustrajeron dinero en efectivo. En medio de la tensa situación, la víctima -que tenía 13 años- se interpuso entre sus padres y los ladrones, uno de los cuales le disparó en el tórax y la mató en el acto.