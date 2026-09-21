NASA activa la impresionante cámara de 300 megapíxeles de su telescopio Roman

El Telescopio Espacial Roman Nancy Grace de la NASA alcanzó un nuevo hito importante al activar su cámara infrarroja de 300 megapíxeles, diseñada para capturar vastas extensiones del cosmos con una claridad similar a la del Telescopio Hubble. Esta cámara, conocida como Wide Field Instrument (WFI), permitirá realizar encuestas masivas del universo, brindando imágenes que cubrirán áreas del cielo más grandes que el tamaño aparente de la luna llena.

Además de la cámara, el sistema de imágenes de planetas, denominado Coronagraph Instrument, también completó exitosamente sus pruebas iniciales, lo que representa otro avance significativo en la preparación del telescopio para su misión científica, programada para comenzar en 2027.

Las pruebas de ambos instrumentos son parte de un proceso de comisionamiento que se extenderá durante varios meses, mientras el telescopio se desplaza aproximadamente un millón de millas hacia su destino en el segundo punto de Lagrange, L2.

Activación de la cámara de 300 megapíxeles

El WFI combina un amplio campo de visión con la aguda resolución que se asocia con telescopios espaciales como el Hubble. Este instrumento permitirá a los científicos investigar exoplanetas, estudiar la energía oscura y analizar cómo está distribuida la materia en el universo. Se espera que las observaciones detalladas proporcionen un valioso conjunto de datos para numerosos estudios científicos.

Josh Schlieder, científico del WFI en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Maryland, comentó: "Después de años de trabajo para construir y probar el instrumento en tierra, ahora tenemos la confirmación de que está operativo en el espacio. Este es un gran hito para el equipo".

Enfriamiento de los detectores infrarrojos

Antes de activar el WFI, los ingenieros mantuvieron el instrumento durante 10 días en un proceso de secado y descontaminación. Durante este tiempo, los detectores fueron mantenidos a una temperatura relativamente cálida de -65 grados Celsius. Posteriormente, el 11 de septiembre, se apagó el calentador del instrumento y se permitió que el WFI se enfriara a -143 grados Celsius, lo que permitió activar los 18 detectores infrarrojos del telescopio.

Los resultados de las pruebas mostraron que el WFI está funcionando como se esperaba, y se mantiene en el cronograma para liberar sus primeras imágenes científicas a principios de 2027.

Pruebas del coronógrafo

El Coronagraph Instrument está diseñado para demostrar tecnología avanzada para la imagen directa de planetas que orbitan otras estrellas. Este sistema combina óptica, máscaras y espejos auto-flexibles para suprimir el deslumbrante brillo de las estrellas, permitiendo a los científicos detectar la tenue luz reflejada por los planetas.

Los ingenieros del Centro de Comando del Coronógrafo en Caltech/IPAC en California, verificaron que pueden comunicarse con cada parte del instrumento, asegurando que todos los sistemas funcionen correctamente.

Eric Cady, ingeniero óptico del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, indicó: "Ahora que esta prueba está completa, hemos estado descontaminando el sistema, dejando que los detectores se calienten para eliminar cualquier residuo que pueda estar adherido a la superficie".