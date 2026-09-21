Investigadores del CONICET premiados por la Fundación Bunge y Born en Química 2026

Tres destacados investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) fueron galardonados en la edición 2026 de los Premios Fundación Bunge y Born, que este año estuvo centrada en el ámbito de la Química. El Premio Fundación Bunge y Born 2026 fue otorgado a Omar Azzaroni, del Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA, CONICET-UNLP), mientras que Daiana Capdevila y Marcos Tascon recibieron el Premio Estímulo.

Omar Azzaroni fue reconocido por sus importantes contribuciones en ciencia de polímeros, química de superficies, materia blanda y nanotecnología. Su trayectoria se destacó por la combinación de generación de conocimiento y desarrollo de aplicaciones de impacto científico, social y tecnológico, incluyendo la obtención de patentes y la creación de una empresa de base tecnológica. Según el jurado, sus trabajos ayudaron a consolidar nuevas líneas de investigación y a fortalecer la comunidad dedicada a la química de la materia blanda en Argentina. Además, se valoró su reconocimiento internacional en el área de química de materiales blandos y nanotecnología, así como su liderazgo académico y su contribución a la innovación tecnológica.

Azzaroni es doctor en Química por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y actualmente es profesor titular de la Facultad de Ciencias Exactas de dicha universidad. A lo largo de su carrera, ha recibido múltiples distinciones, entre ellas el Premio Houssay, el Premio Konex y el Georg Forster Research Award de la Fundación Alexander von Humboldt.

Premio Estímulo 2026 en Química

El Premio Estímulo fue otorgado a Daiana Capdevila, del Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Buenos Aires (IIBBA, CONICET-Fundación Instituto Leloir), y a Marcos Tascon, del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (IIIA, CONICET-UNSAM).

Capdevila fue reconocida por sus aportes en química estructural, bioquímica y bioinorgánica, enfocándose en los mecanismos moleculares que regulan procesos biológicos en sistemas de relevancia biomédica. Es doctora en Ciencias Químicas por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y jefa del Laboratorio de Fisicoquímica de Enfermedades Infecciosas de la Fundación Instituto Leloir, así como profesora adjunta en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

Sus investigaciones han ampliado el conocimiento sobre la relación entre estructura, dinámica y función de biomoléculas mediante técnicas espectroscópicas y enfoques fisicoquímicos avanzados. El jurado destacó la originalidad y calidad de sus contribuciones, así como su labor en la formación de recursos humanos y dirección de proyectos de investigación.

En 2019, Capdevila ganó un concurso para jefa de un nuevo laboratorio en el Instituto Leloir y un subsidio internacional de repatriación que le permitió incorporar equipamiento de última tecnología. Actualmente, su equipo trabaja en el desarrollo de biosensores para la detección de enfermedades infecciosas y en el análisis de contaminación ambiental, como la detección de plomo y arsénico.

Marcos Tascon fue distinguido por sus aportes en química analítica y espectrometría de masas, orientando sus investigaciones al desarrollo de nuevas metodologías para el análisis de muestras complejas en contextos ambientales y biológicos. Es doctor en Ciencias Químicas por la UNLP y profesor adjunto en la UNSAM. Su trabajo incluye el desarrollo de biosensores de baja invasividad para el monitoreo de contaminantes ambientales y la evaluación de barreras naturales contra la contaminación del aire, aplicados en museos argentinos.

Premios Científicos Fundación Bunge y Born

El Premio Fundación Bunge y Born se otorga desde 1964 y es uno de los reconocimientos más prestigiosos en el ámbito científico nacional. Destaca la trayectoria y aportes de científicos argentinos. Por su parte, el Premio Estímulo, que se entrega desde 2001, resalta a los investigadores jóvenes más relevantes en sus disciplinas.

Este año, el jurado estuvo presidido por el Dr. Gerardo Burton de la UBA e integrado por otros destacados académicos nacionales e internacionales.