Estudio revela las mejores estrategias para proteger la biodiversidad y el carbono en la Amazonía

Con el fortalecimiento del fenómeno de El Niño en 2026, un nuevo estudio ha resaltado la importancia de proteger los bosques amazónicos que aún permanecen en pie. Este trabajo, publicado en la revista Science, sugiere que las medidas para evitar daños causados por incendios y tala pueden ofrecer los mayores beneficios en términos de biodiversidad y conservación de carbono.

Un equipo de investigación internacional de Lancaster University, junto a científicos de Brasil, Suecia y Australia, llevó a cabo una comparación sistemática de estrategias de conservación. El estudio abarcó más de tres millones de hectáreas en las regiones de Santarém y Paragominas, en el estado brasileño de Pará, entre 2010 y 2020.

Los investigadores combinaron imágenes satelitales de alta resolución con observaciones de campo, evaluando la distribución de 160 especies de aves y 426 especies de árboles. Este enfoque permitió construir escenarios contrafactuales que estimaron el impacto de diferentes estrategias de conservación en la biodiversidad y los stocks de carbono forestal.

Los hallazgos del estudio indican que las medidas que reducen las perturbaciones en los bosques existentes generan beneficios significativos para la biodiversidad. "Estas conclusiones subrayan la necesidad de implementar políticas y recursos que prevengan y aborden los incendios forestales que degradan los bosques tropicales", afirmó Profesor Jos Barlow, autor senior del estudio.

Además, la investigación destacó que la protección de los bosques existentes podría ser casi tan crucial como prevenir la deforestación. "Si bien no existe una solución única, nuestros resultados sugieren que debemos priorizar los bosques que nos quedan", comentó Dr. Leonardo Miranda, autor principal del estudio.

Aunque la restauración de bosques es vital, especialmente en áreas donde ya se ha producido una deforestación significativa, el estudio determinó que esta estrategia es más costosa y menos efectiva si se aplica de manera aislada. "Restaurar bosques en áreas donde otros están siendo dañados no tiene sentido", advirtió Dr. Joice Ferreira, coautora del estudio.

El estudio concluyó que ninguna de las intervenciones por sí sola pudo revertir las pérdidas de biodiversidad y carbono en la región. Sin embargo, la combinación de estrategias de protección y restauración podría ser más efectiva en el futuro, a medida que avancen los efectos del cambio climático.

Los resultados de esta investigación son relevantes no solo para la Amazonía, sino también para otras fronteras de deforestación tropical en el mundo. El estudio fue financiado por el Centro Global de Biodiversidad para el Clima del Reino Unido y el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil.