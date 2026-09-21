OpenAI crea un grupo asesor en matemáticas tras resolver más de 100 problemas abiertos

OpenAI anunció recientemente la creación de un nuevo grupo asesor independiente, denominado Advisory Group on Mathematics and Artificial Intelligence, que se alojará en el Institute for Advanced Study en Princeton, Nueva Jersey. Este grupo tiene como objetivo proporcionar a los matemáticos una mayor participación en la investigación orientada a las matemáticas de la empresa.

La publicación en el blog de OpenAI establece que "este grupo servirá como un puente hacia la comunidad matemática y el público en general, otorgando a los matemáticos una voz en cómo avanzamos".

La creación de este grupo se produce tras la reciente publicación de una solución al problema del premio Millennium de Navier-Stokes. Además, OpenAI declaró que el mismo modelo interno ha resuelto más de 100 problemas abiertos en diversas áreas de las matemáticas.

Sin embargo, muchos matemáticos destacados han expresado su preocupación por la rapidez con la que se presentan estos resultados. Recientemente, 25 matemáticos ganadores de la Medalla Fields firmaron una carta abierta argumentando que los laboratorios de IA están amenazando su trabajo intelectual mientras compiten por resolver problemas matemáticos famosos.

El nuevo grupo de OpenAI actuará principalmente en calidad de asesor, evaluando la importancia de los nuevos resultados y coordinando su divulgación. Aunque los miembros no recibirán compensación, podrán ofrecer consejos no solicitados, expresar públicamente sus opiniones y controlar su propia membresía, lo que les otorga un grado de independencia respecto a la empresa.

No obstante, el grupo no tendrá la libertad de ralentizar o redirigir la investigación matemática en curso de OpenAI. Según se menciona en la publicación del blog, "el grupo no será responsable de asesorarnos sobre cómo moderar nuestro progreso interno en matemáticas".

El Institute for Advanced Study enfatizó este punto en su propio anuncio, afirmando que "aunque brindaremos asesoramiento, no tenemos poder de decisión en ninguna empresa de IA, y la responsabilidad de las decisiones tomadas por cualquier empresa recaerá en esa empresa".

Además, se han nombrado a nueve matemáticos prominentes como miembros iniciales del grupo. Notablemente, solo uno de los miembros, Camillo De Lellis del IAS, también firmó la carta de los medallistas de Fields.