Una década de retroceso: alertan por la caída del rendimiento cognitivo en estudiantes argentinos

Un estudio de la Universidad Austral registró un retroceso en el rendimiento cognitivo de estudiantes argentinos entre 2013 y 2023. La investigación detectó una caída de 3,6 puntos en el coeficiente intelectual total y de 8,4% en el desempeño verbal.

El relevamiento comparó cohortes de estudiantes evaluadas en 2013, 2019 y 2023 y también identificó una brecha más amplia entre alumnos de escuelas públicas y privadas.

El mayor retroceso apareció en el área vinculada al lenguaje, una dimensión especialmente relacionada con procesos como la escolarización, la comprensión lectora y el desarrollo del lenguaje.

Victoria Bein, doctora en Psicología, profesora e investigadora que participó del estudio, explicó los resultados en diálogo con Cadena 3.

“Es un estudio de fuente propia. Evaluamos el coeficiente intelectual de niños entre 8 y 15 años en Argentina, en un período de 10 años. Vemos una caída del coeficiente intelectual total y del verbal, que, a diferencia del no verbal, es el más influido por el proceso de escolarización, lenguaje y comprensión lectora”, señaló.

El impacto de los dispositivos digitales

Bein también analizó el posible vínculo entre el uso de dispositivos digitales y el rendimiento observado. La especialista señaló que los resultados deben ser interpretados dentro de un contexto más amplio y mencionó datos de las pruebas PISA.

“Estamos viendo cómo la distracción de dispositivos digitales afecta en este rendimiento. En las pruebas PISA, Argentina reporta casi el doble de chicos que dicen distraerse en clases de ciencia y matemática usando teléfonos, el doble que el resto de la región. Dicen pasar más de una hora y media en la escuela distraídos por dispositivos”, explicó.

La investigadora también planteó que el uso habitual de teléfonos y computadoras puede modificar la manera en que se procesa la información.

“Para nativos digitales procesamos información con lo que yo llamaría una memoria externa: teléfonos, computadoras. Está relacionado a la caída del coeficiente intelectual, porque usamos el cerebro de otra manera: a medida que incorporamos lo digital y la IA, el cerebro se usa de otra forma y no podemos medir eso, y perdemos las habilidades con las que contábamos antes”, sostuvo.

Sin embargo, el estudio contempla distintos factores cognitivos, educativos, sociales y ambientales y no atribuye el retroceso a una única causa.

La importancia de estimular las habilidades cognitivas

Ante este escenario, Bein destacó la necesidad de promover actividades que estimulen la atención, la lectura y los vínculos interpersonales fuera de las pantallas.

“Tenemos que estimular otras actividades. Si estamos en casa, en familia, dejar los teléfonos y compartir y vincularnos sin que cada uno atienda a su teléfono. Hay que promover la lectura, que seguirá estimulando las habilidades cognitivas durante toda la vida, desde edades tempranas”, recomendó.

También propuso generar espacios de intercambio y reflexión: “La discusión de temas, y hasta ver una película todos juntos y poder debatir sobre eso. Cualquier actividad que lleve a motivarte cognitivamente”.

“Nuestro cerebro, por decirlo en criollo, se está ‘achanchando’. Sobre todo en prestar atención y sostenerla el tiempo suficiente para procesarlo e incorporarlo. El uso excesivo de dispositivos digitales afecta esto directamente. Tenemos una dificultad para aprender a aprender, desde lo cognitivo y el aprendizaje”, concluyó.

Entrevista de Alejandro Bustos