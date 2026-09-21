FOTO: Procesan al carnicero acusado de femicidio en Villa Devoto: prisión preventiva y pérdida de tenencia

Buenos Aires, 21 de septiembre (NA) -- Walter Humberto Verón, señalado como el autor del femicidio de Romina Calvo, fue procesado este lunes con prisión preventiva. El crimen, que dejó a la mujer con 46 puñaladas, ocurrió en su hogar en el barrio de Villa Devoto.

La decisión fue tomada por el juez Darío Bonanno, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.° 62 de la Ciudad de Buenos Aires, quien lo considera responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo, que conlleva una posible pena de prisión perpetua.

Como consecuencia de la situación, Verón también perdió temporalmente la tenencia de su hija de 8 años, quien es la única testigo del violento crimen perpetrado el 13 de agosto en Pedro Morán al 5200.

El acusado, tras cometer el asesinato con el cuchillo utilizado en el ataque, intentó suicidarse provocándose cortes en el abdomen, la muñeca izquierda y el cuello. Luego se dio a la fuga y fue capturado a 200 metros del lugar, siendo trasladado en estado grave al Hospital Vélez Sarsfield, donde logró sobrevivir y quedó a disposición de la Justicia.

El ataque se desarrolló en la habitación matrimonial, donde se encontraba también "F.N.V.", la hija menor de la pareja. La víctima sufrió un total de 53 lesiones, de las cuales 46 fueron puñaladas y las restantes siete fueron resultado del forcejeo que mantuvo con su esposo en un intento por defenderse.

Según la necropsia, la herida fatal fue la número 36, una cuchillada en el lado derecho del epigastrio, que corresponde a la boca del estómago. Las cámaras de seguridad de la vivienda registraron el momento del crimen, mostrando que Verón ingresó al dormitorio a las 6:43:27 y salió a las 6:44:27, lo que indica que el ataque duró apenas 52 segundos.

El juez Bonanno indicó que el crimen se llevó a cabo "en un lapso extraordinariamente leve" y lo describió como un acto de "extrema violencia".