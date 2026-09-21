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El Autódromo Enzo e Dino Ferrari podría ser sede del GP de Fórmula 1 si se cancelan Qatar y Abu Dhabi

El Gran Premio de Emilia Romaña se llevaría a cabo el 6 de diciembre si las carreras en Medio Oriente no se realizan.

21/09/2026 | 20:12Redacción Cadena 3

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Autódromo Enzo e Dino Ferrari, en Imola.

FOTO: Autódromo Enzo e Dino Ferrari, en Imola.

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Buenos Aires, 21 de septiembre (NA) – La Fórmula 1 evalúa la posibilidad de incluir el Autódromo Enzo e Dino Ferrari de Imola en el calendario de 2026 para celebrar el Gran Premio de Emilia Romaña. Este evento podría ser clave para definir el campeonato el próximo 6 de diciembre, en caso de que las tensiones en Medio Oriente impidan la realización de los Grandes Premios de Qatar y Abu Dabi.

A pesar de que los organizadores árabes están en plena preparación para recibir a la máxima categoría del automovilismo, las escuderías ya han comenzado a gestionar reservas de hoteles en Italia para esa fecha, según informaron Motorsport Italia y Noticias Argentinas.

Aún no se ha tomado una decisión oficial por parte de la cúpula de la F1, pero los responsables del emblemático autódromo han comenzado los preparativos pertinentes.

La carrera en Imola enfrentaría ciertas limitaciones de aforo y movilidad debido a la época invernal y las bajas temperaturas, lo que podría afectar la disponibilidad de algunas tribunas para el público. Los asistentes deberán estacionar sus vehículos en áreas pavimentadas para evitar el barro, y los traslados hacia el paddock y las zonas de visualización se realizarían en autobuses lanzadera.

Además, la competencia se programaría para el mediodía italiano, según lo indicado por GPblog, para evitar la caída de temperatura y la falta de luz natural en la tarde.

Un factor a considerar es que Imola no cuenta con un sistema de iluminación adecuado para organizar una carrera nocturna. Si se lleva a cabo el 6 de diciembre, el sol se pondría en la región de Emilia-Romaña después de las 16:30, lo que dejaría poco tiempo para completar la carrera y manejar posibles interrupciones por accidentes, condiciones climáticas adversas o banderas rojas.

Por esta razón, los directivos de la F1 están considerando que la acción inicie alrededor de las 12:00 en Imola, lo que equivaldría a las 08:00 en Argentina, 05:00 en México y 12:00 en España peninsular.

Actualmente, el GP de Qatar está programado para el 29 de noviembre, mientras que Abu Dabi espera mantener la definición del campeonato. Sin embargo, la situación militar en la zona, marcada por ataques a petroleros iraníes en el estrecho de Ormuz y el conflicto entre los hutíes y Arabia Saudí, añade incertidumbre al futuro de estas competencias.

Lectura rápida

¿Qué evento se está evaluando para diciembre?
El Gran Premio de Emilia Romaña en Imola podría ser clave para la definición del campeonato de Fórmula 1.

¿Quiénes están preparando el evento?
Los organizadores de la F1 y los responsables del Autódromo Enzo e Dino Ferrari en Imola.

¿Cuándo se celebraría la carrera?
El evento está previsto para el 6 de diciembre de 2026.

¿Por qué se considera a Imola?
Es una alternativa ante la posibilidad de que se cancelen los GP de Qatar y Abu Dabi debido a tensiones en Medio Oriente.

¿Qué restricciones enfrentará la carrera?
Habrá limitaciones de aforo y movilidad, además de que algunas tribunas no estarán disponibles por el clima invernal.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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