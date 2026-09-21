Messi se despide de la Selección argentina con una camiseta especial en su último partido

Buenos Aires, 21 de septiembre (NA) -- Lionel Messi compartió en sus redes sociales un emotivo video que anticipa su último partido con la camiseta de la Selección argentina, tras más de 20 años defendiendo sus colores, donde presenta lo que será su última indumentaria.

Esta fecha FIFA se torna especial, no solo por la cantidad de partidos programados, que incluye tres encuentros en lugar de dos como es habitual; también está impregnada de nostalgia, dado que se recordará el encuentro con los hinchas argentinos tras la final perdida de la Copa del Mundo 2026 contra España.

El tercer partido, que enfrentará a la Argentina con el país africano Benín el 6 de octubre en el estadio Monumental, será recordado como el día en que Lionel Messi jugó sus últimos minutos con la celeste y blanca.

En su publicación, el astro rosarino muestra cómo descolga la camiseta con la que jugó ante los españoles, mientras que presenta una nueva casaca que lleva su apellido y el emblemático "10" en dorado, con un sol casi transparente de fondo.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, confirmó que Lionel Messi tendrá una despedida de la Selección Argentina en el estadio Monumental.

Asimismo, se divulgó la lista de convocados que asegura la participación del astro argentino en los amistosos de esta fecha FIFA.

"Hemos decidido invitar al mejor jugador del mundo para que tenga la despedida que se merece, al emblema, al capitán, Lionel Andrés Messi, el 6 de octubre", indicó Tapia en un video.

"Luego de que Lionel aceptara, invitamos a todos los campeones del Mundo que jugaron con él en el Mundial de Qatar 2022 para que lo acompañen en un partido que será inolvidable para todos los argentinos y argentinas", añadió Tapia.