FOTO: Un joven asesinado a tiros en Río Cuarto: tres personas detenidas por el crimen

Un joven de 22 años fue asesinado en la ciudad cordobesa de Río Cuarto tras recibir 11 disparos. La víctima, Lautaro Figueroa, murió en la madrugada de este lunes en el Hospital San Antonio de Padua, donde había sido trasladado tras el ataque.

El trágico suceso tuvo lugar en la avenida Costanera Sur, en la zona de Playa Bonita. Según los informes de la Policía, operadores de la Central de Monitoreo alertaron sobre el tiroteo y solicitaron la intervención de los efectivos policiales, tal como lo reportó El Doce.

La Fiscalía de Segundo Turno de Río Cuarto, encabezada por Luciano Rodríguez, inició las investigaciones y ordenó la detención de Brian Jesús Leonel, de 20 años, quien es señalado como el autor de los disparos, lo que lo convierte en principal sospechoso del homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Además, fue arrestado Jonathan Catastro, de 27 años, por encubrimiento.

En un operativo realizado el mismo lunes, también fue detenida una joven de 22 años, quien se encuentra involucrada en el caso. Durante el allanamiento, las fuerzas policiales incautaron prendas de vestir, una motocicleta y un celular que podrían ser relevantes para la investigación.

El ataque fue registrado por testigos que se encontraban en el área, quienes captaron el momento en que un individuo disparó repetidamente contra Figueroa, quien se hallaba en el suelo al momento del ataque. Los detenidos fueron llevados a la Unidad Departamental de Río Cuarto, donde se constató que ambos hombres contaban con antecedentes penales.