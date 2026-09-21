Alexis Mac Allister: "No hay una decisión final" sobre su futuro en el Liverpool

Buenos Aires, 21 de septiembre (NA) – El volante argentino Alexis Mac Allister, quien fue parte del equipo que se consagró campeón del mundo en el Mundial de Qatar 2022, volvió a hablar sobre su situación contractual con el Liverpool. En esta ocasión, destacó que aún le quedan "dos años de contrato".

De acuerdo a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas, el jugador expresó que disfruta "realmente" de su posición en el club y aclaró que no tiene intención de juzgar al equipo por la falta de una renovación, ya que considera "completamente bien" que sean "los que llevan las cosas y toman las decisiones".

Con 27 años, Mac Allister ha tenido un buen inicio de temporada, marcando dos goles en los últimos cuatro encuentros, después de una temporada anterior (2025/26) en la que no pudo alcanzar su mejor nivel. Por ello, volvió a hablar sobre su continuidad en el club.

En esta nueva declaración, el futbolista cambió su enfoque respecto a la renovación de su contrato. A diferencia de semanas pasadas, ahora remarcó que aún tiene dos años de vínculo laboral y que no existe "una decisión final" al respecto.

El mediocampista se mostró contento de pertenecer al Liverpool y mencionó: "Con suerte me quedaré por más años, pero si terminan siendo solo dos también está bien".

Además, Mac Allister se refirió a sus declaraciones anteriores, explicando que en ese momento habló "puramente desde la emoción", sin la intención de "juzgar al club ni nada por el estilo".

Finalmente, el jugador que se formó en las divisiones inferiores de Argentinos Juniors manifestó estar "completamente" de acuerdo con que la decisión sobre su renovación sea tomada por los directivos del club, ya que "son ellos los que llevan las cosas y toman las decisiones".

Poco menos de dos semanas atrás, el volante argentino había expresado estar "realmente muy triste" por la información recibida sobre la falta de interés del club en renovar su contrato, asegurando que, a pesar de los altibajos, siempre dio "el 100% por el club, en los partidos y los entrenamientos".

Agencia NA