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Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy lunes 21 de septiembre.

El sorteo número 31620 de la quiniela vespertina se realizó el lunes 21 de septiembre a las 18:00. El número a la cabeza fue 1306, correspondiente a "A primera (Perro)". Aquí están los resultados completos.

21/09/2026 | 18:00Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 31620 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el lunes 21 de septiembre a las 18:00. El número a la cabeza fue 1306, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Perro).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 1306
2° 6120
3° 0845
4° 4180
5° 5256
6° 4182
7° 9753
8° 3839
9° 2048
10° 0129
11° 1607
12° 8425
13° 2484
14° 5053
15° 9505
16° 8544
17° 3708
18° 0692
19° 0030
20° 8019

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31620 de la quiniela vespertina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El lunes 21 de septiembre a las 18:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 1306.

¿Qué significa el número 1306?
Se interpreta tradicionalmente como "A primera (Perro)".

¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Se publicaron los resultados de los 20 números ganadores en el sorteo.

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