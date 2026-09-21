Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy lunes 21 de septiembre.

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El número de sorteo 31620 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el lunes 21 de septiembre a las 18:00. El número a la cabeza fue 1306, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Perro).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 1306

2° 6120

3° 0845

4° 4180

5° 5256

6° 4182

7° 9753

8° 3839

9° 2048

10° 0129

11° 1607

12° 8425

13° 2484

14° 5053

15° 9505

16° 8544

17° 3708

18° 0692

19° 0030

20° 8019