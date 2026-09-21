River propondrá cambiar el formato de los torneos con una reducción gradual de equipos en Primera

El Club Atlético River Plate concurrirá a la próxima reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), fijada para este martes 22 de septiembre, con un escrito institucional de carácter crítico orientado a modificar diversas facetas del esquema de gestión vigente.

La iniciativa contempla una evaluación detallada de la realidad deportiva nacional y plantea alternativas concretas frente a los diversos contratiempos que actualmente afectan la competitividad del certamen.

El planteo de la entidad de Núñez sostiene que la rica tradición y el prestigio internacional conquistado a lo largo de más de un siglo exigen campeonatos que estén a la altura de esa historia centenaria.

Por esta razón, el pronunciamiento hace hincapié en la urgencia de modernizar los formatos de disputa, perfeccionar el desempeño arbitral, garantizar una transparencia absoluta en la aplicación de los reglamentos y optimizar la capacidad de generación de recursos económicos para los clubes.

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Asimismo, la institución formuló esta plataforma reafirmando su postura desde su condición de asociación civil sin fines de lucro, carácter que ostenta como parte fundacional de la entidad rectora del fútbol nacional.

Bajo esa premisa, se remarca que la defensa de este formato jurídico implica canalizar las demandas de los simpatizantes y dirigentes, partiendo del principio de que la casa madre del fútbol pertenece a las entidades deportivas y estas, a su vez, son patrimonio exclusivo de sus socios.

Lejos de constituir un planteo dogmático o unilateral, el escrito fija únicamente los lineamientos generales de la postura institucional, los cuales serán profundizados más adelante mediante proyectos técnicos específicos.

La aspiración de la dirigencia millonaria es edificar cada propuesta mediante un proceso participativo y colaborativo en el que intervengan activamente las demás instituciones que integran la AFA.

De este modo, la propuesta busca sentar un marco conceptual sólido para impulsar transformaciones estructurales, que reorganicen la competencia interna.

Con esta iniciativa, River busca promover un debate amplio entre los actores del fútbol argentino para alcanzar torneos con mayor previsibilidad, equilibrio y desarrollo económico para todos sus miembros.