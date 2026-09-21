Advierten por riesgo extremo de incendios forestales esta semana en Córdoba

FOTO: Incendios en Córdoba: Bomberos logran contener el avance del fuego en zonas críticas

El riesgo de incendios forestales se mantendrá en nivel extremo en toda la provincia de Córdoba durante esta semana, según informó la Dirección de Gestión Integral de Manejo del Fuego.

La alerta rige desde este lunes 21 hasta el viernes 25 de septiembre, de acuerdo con el Índice Meteorológico de Peligro de Incendios (FWI).

Según el reporte técnico, durante el lunes y la madrugada del martes persistirán los vientos del sector sur. Luego, rotarán al sector norte hasta la madrugada del viernes, cuando volverán a girar al sur.

A esto se suma que el indicador de disponibilidad del combustible fino se encuentra en valores que facilitan la ignición. En algunas estaciones, además, el combustible medio y grueso alcanza umbrales asociados a incendios de dificultad de control, según precisó la Provincia.

Este escenario favorece la rápida propagación del fuego en caso de que se inicie un foco, por lo que desde los organismos intervinientes recomendaron extremar las precauciones.

También pidieron a la comunidad mantenerse atenta ante cualquier columna de humo y realizar un seguimiento permanente de la situación durante los próximos días.

Dónde avisar ante un incendio

Ante la presencia de humo o fuego, se solicita dar aviso inmediato a:

100: Bomberos.

911: Policía.

0800-888-38346: línea Fuego.