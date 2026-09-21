Advierten por riesgo extremo de incendios forestales esta semana en Córdoba
La alerta rige en toda la provincia desde este lunes y hasta el viernes 25 de septiembre. Piden extremar los cuidados y dar aviso ante cualquier columna de humo o foco.
21/09/2026 | 17:39Redacción Cadena 3
FOTO: Incendios en Córdoba: Bomberos logran contener el avance del fuego en zonas críticas
El riesgo de incendios forestales se mantendrá en nivel extremo en toda la provincia de Córdoba durante esta semana, según informó la Dirección de Gestión Integral de Manejo del Fuego.
La alerta rige desde este lunes 21 hasta el viernes 25 de septiembre, de acuerdo con el Índice Meteorológico de Peligro de Incendios (FWI).
Según el reporte técnico, durante el lunes y la madrugada del martes persistirán los vientos del sector sur. Luego, rotarán al sector norte hasta la madrugada del viernes, cuando volverán a girar al sur.
A esto se suma que el indicador de disponibilidad del combustible fino se encuentra en valores que facilitan la ignición. En algunas estaciones, además, el combustible medio y grueso alcanza umbrales asociados a incendios de dificultad de control, según precisó la Provincia.
Este escenario favorece la rápida propagación del fuego en caso de que se inicie un foco, por lo que desde los organismos intervinientes recomendaron extremar las precauciones.
También pidieron a la comunidad mantenerse atenta ante cualquier columna de humo y realizar un seguimiento permanente de la situación durante los próximos días.
Dónde avisar ante un incendio
Ante la presencia de humo o fuego, se solicita dar aviso inmediato a:
100: Bomberos.
911: Policía.
0800-888-38346: línea Fuego.
Lectura rápida
¿Cuál es el riesgo de incendios en Córdoba? El riesgo de incendios forestales se mantendrá en nivel extremo durante la semana.
¿Desde cuándo rige la alerta? La alerta rige desde el lunes 21 hasta el viernes 25 de septiembre.
¿Qué condiciones climáticas se esperan? Se esperan vientos del sector sur y luego del norte hasta el viernes.
¿Qué se recomienda a la comunidad? Se recomienda extremar las precauciones y estar atentos a columnas de humo.
¿A quiénes se debe avisar ante un incendio? Se debe avisar a Bomberos al 100, a la Policía al 911, y a la línea Fuego al 0800-888-38346.