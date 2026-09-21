Independiente Rivadavia triunfa ante Barracas y se posiciona en el tercer lugar del Clausura 2026

Buenos Aires, 21 de septiembre (NA) – Independiente Rivadavia se mostró superior a Barracas Central y se llevó la victoria por 1-0 en la décima jornada del Torneo Clausura 2026. El encuentro se desarrolló en el estadio Claudio "Chiqui" Tapia, donde el único tanto fue marcado por el mediocampista César Florentín, quien anotó de cabeza a los 11 minutos del primer tiempo.

Este triunfo posiciona a la escuadra dirigida por Alfredo Berti en el tercer lugar de la zona B, acumulando 17 puntos, mientras que mantiene el liderazgo en la tabla anual con un total de 51 unidades. Por su parte, el "Guapo" se encuentra en una racha complicada, ya que suma ocho partidos sin victorias y ocupa el undécimo lugar con 12 puntos.

En la próxima fecha, la "Lepra" mendocina se enfrentará a Gimnasia La Plata el viernes 2 de octubre a las 21:30, mientras que Barracas Central visitará a Atlético Tucumán el sábado 3 desde las 17:00.

El primer tiempo fue dominado por la visita, y la primera oportunidad de peligro llegó a los 10 minutos, cuando un tiro libre al área permitió un cabezazo del defensor Sheyko Studer, que fue desviado a tiro de esquina por el arquero Marcelo Miño.

Al minuto siguiente, el lateral Luciano Gómez realizó un gran centro al segundo palo, donde César Florentín se impuso en el duelo aéreo y marcó el 1-0.

No hubo más acciones de riesgo hasta el segundo minuto de descuento, cuando un remate del delantero Maximiliano Salas fue contenido por el arquero local.

En el segundo tiempo, a los cinco minutos, Fabrizio Sartori tuvo una oportunidad clara, pero su tiro fue fácilmente atajado por el guardameta rival.

Barracas Central no logró generar peligro hasta los 19 minutos de la segunda parte, cuando Gonzalo Maroni intentó un disparo desde lejos, que fue contenido sin problemas por el arquero Nicolás Bolcato.

A los 30 minutos, un centro bajo del volante Matías Fernández se fue desviado y no logró concretar el empate.

Agencia NA