Pakistán realiza bombardeos en Afganistán y reporta 28 milicianos muertos, Kabul confirma 3 civiles

ISLAMABAD (AP) — Cazas paquistaníes bombardearon el lunes lo que funcionarios de seguridad describieron como presuntos escondites de milicianos en el este de Afganistán, y afirmaron que 28 de ellos murieron.

Las autoridades en Kabul indicaron que al menos tres personas murieron. Los ataques cerca de la frontera entre ambos países representan una nueva escalada en las tensiones entre Pakistán y Afganistán, aumentando la posibilidad de más hostilidades transfronterizas y complicando los esfuerzos de mediación de países como China.

Estos bombardeos se produjeron tras advertencias de Pakistán sobre posibles ataques a milicianos dentro de Afganistán, después de sufrir dos ataques mortales contra sus fuerzas de seguridad. En los últimos años, los ataques de milicianos contra la policía y las fuerzas de seguridad paquistaníes han incrementado significativamente.

Desde febrero, cientos de personas han muerto en enfrentamientos transfronterizos, tras que Afganistán lanzara represalias a los bombardeos paquistaníes en su territorio. Las autoridades de Islamabad han responsabilizado al Talibán paquistaní y a grupos milicianos aliados por la mayor parte de la violencia.

Dos funcionarios de seguridad paquistaníes señalaron que 28 presuntos milicianos murieron en los ataques aéreos del lunes, aunque el gobierno afgano sostiene que los bombardeos causaron la muerte de tres civiles e hirieron a otros cuatro. Las afirmaciones de ambas partes no pudieron ser verificadas de manera independiente.

Los funcionarios paquistaníes hablaron bajo condición de anonimato, ya que no estaban autorizados a hacer declaraciones públicas. El ejército de Pakistán no emitió de inmediato un comunicado sobre los ataques.

En una publicación en X, el portavoz del gobierno talibán afgano, Zabiullah Mujahid, condenó los ataques aéreos y prometió una respuesta. "Condenamos esta agresión y opresión, y la consideramos una repetición de esos crímenes", escribió.

El portavoz adjunto del gobierno afgano, Hamdullah Fitrat, indicó que los ataques ocurrieron alrededor de las 3 de la mañana en el distrito de Nurgal, en la provincia de Kunar, y en el distrito de Barmal, en la provincia de Paktika. Según información preliminar, Fitrat afirmó que una vivienda perteneciente a un aldeano llamado Noor Ahmad fue destruida, resultando en la muerte de Ahmad y de dos miembros de su familia, además de cuatro heridos.

Fitrat agregó que los ataques en las zonas de Rakhah y Tor Kundi en Barmal destruyeron una tienda y una casa desocupada, sin causar víctimas.

Estos ataques se produjeron al día siguiente de que seis miembros del personal de seguridad paquistaní, incluidos dos militares, murieran en un tiroteo con milicianos en Hangu, un distrito del noroeste de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, cerca de la frontera con Afganistán.

También siguieron a un ataque mortal el viernes en la ciudad paquistaní de Kohat, donde un atacante suicida golpeó una mezquita dentro de un complejo policial, resultando en la muerte de al menos 21 personas, la mayoría policías, y más de 100 heridos.

El Ministerio paquistaní de Información advirtió que el país podría atacar a milicianos en Afganistán en respuesta a los ataques sufridos. Atribuyó el ataque en Kohat a milicianos que, según afirmaron, tenían su base en Afganistán, acusando al gobierno talibán afgano de brindar refugio a grupos que llevan a cabo ataques en Pakistán.

"Pakistán tiene tanto la voluntad como la capacidad de eliminar las amenazas terroristas dondequiera que estén", afirmó el ministerio, instando a Kabul a tomar medidas efectivas para desmantelar lo que Pakistán considera santuarios de milicianos en Afganistán.

Ningún grupo había reivindicado la autoría de los ataques en Kohat o Hangu hasta el momento de los bombardeos del lunes. Las sospechas recayeron sobre el Talibán paquistaní, conocido formalmente como Tehrik-e-Taliban Pakistan, que ha intensificado sus ataques en los últimos años.

Pakistán ha acusado al gobierno talibán en Kabul de ofrecer refugio a líderes del TTP y permitir que milicianos lancen ataques transfronterizos, acusaciones que el gobierno afgano niega.