La competencia entre China y EE.UU. en inteligencia artificial: ¿pueden colaborar en seguridad?

HONG KONG (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder chino Xi Jinping, dirigentes de naciones rivales en una carrera por dominar la inteligencia artificial, tienen previsto reunirse esta semana en un contexto de creciente preocupación por las amenazas que una IA fuera de control podría plantear para la humanidad.

Las esperanzas de encontrar puntos en común sobre las inquietudes en torno a la seguridad global de la IA se ven empañadas por la competencia entre ambos países. A medida que China reduce la brecha tecnológica con Estados Unidos, cada país ha expresado preocupación por cómo la IA en manos del otro podría perjudicarlo.

"La conversación entre Estados Unidos y China sobre IA está quedando atrapada en los altibajos de la relación más amplia entre Estados Unidos y China", afirmó Scott Singer, codirector de la Iniciativa de IA de China en el Carnegie Endowment for International Peace.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, declaró el domingo tras conversaciones en Nueva York con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, antes del encuentro entre Trump y Xi, que ambos países hablaron sobre la creación de un mecanismo de diálogo sobre IA y propusieron un nuevo "mecanismo de notificación" para incidentes que podrían afectar la seguridad nacional.

A continuación, un vistazo a algunos temas que podrían —o no— surgir en las conversaciones sobre IA. La agenda podría centrarse en riesgos de IA que podrían perjudicar a ambos países, como ciberataques habilitados por IA, uso biológico indebido, fallas graves de modelos o pérdida de control humano, señaló Sun Chenghao, investigador principal del Center for International Security and Strategy de la Universidad de Tsinghua en Beijing. En ese caso, "todavía hay un margen significativo para la cooperación", sostuvo Sun.

"Sería un error desestimar todo el debate sobre seguridad como competencia geopolítica", indicó Sun. "La propia China está prestando cada vez más atención a los riesgos de pérdida de control, el uso malicioso, las amenazas cibernéticas y la seguridad de los agentes de IA".

Bessent comentó tras su reunión con He que Estados Unidos propuso un mecanismo de notificación entre Estados Unidos y China, por ejemplo cuando se produzcan incidentes de IA que alcancen el nivel de seguridad nacional. "Queremos una visión compartida de objetivos comunes y amenazas comunes", dijo a los periodistas.

Michael Kratsios, asesor de ciencia y tecnología de Trump, declaró a Fox News Sunday que es importante mantener conversaciones con China sobre IA. "Lo clave de lo que queremos hablar con ellos es evitar riesgos compartidos, y eso es algo sobre lo que creo que podemos tener una conversación fructífera", comentó Kratsios.

Ambos gobiernos están preocupados por cómo la IA podría utilizarse para atacar infraestructura crítica. En China, documentos de gobernanza de IA identifican las finanzas, la electricidad, las telecomunicaciones y el transporte como áreas potencialmente expuestas a riesgos de IA de frontera, explicó Sun.

La parte china ha mostrado un interés real en debatir asuntos como el intercambio de información sobre incidentes de IA y ciberincidentes con expertos de Estados Unidos, señaló Samm Sacks, investigadora principal del Institute for America, China, and the Future of Global Affairs de la Johns Hopkins School of Advanced International Studies.

Si ambos países pueden discutir cómo reportar y comunicarse en caso de una emergencia relacionada con la IA, afirmó Xiao Qian, vicedecana del Institute for AI International Governance de la Universidad de Tsinghua, "puede ayudar a que los dos países construyan confianza técnica con el tiempo".

Trump ha reiterado que "quien gane la IA, gana". Ha insistido en que Estados Unidos necesita mantener una ventaja tecnológica sobre China y ha restado importancia a los llamados de líderes tecnológicos estadounidenses para frenar el desarrollo de la IA por preocupaciones de seguridad. Beijing, por su parte, ha acusado a Estados Unidos de buscar un monopolio de la IA al frenar el crecimiento de la IA china, incluso al restringir su acceso a los chips más avanzados del mundo.

En la reunión, es probable que cualquier flexibilización de los controles de exportación de Estados Unidos sobre tecnologías avanzadas relacionadas con la IA quede fuera de la mesa, dijo Alfredo Montufar-Helu, de la consultora Ankura. Cada país busca ventajas competitivas en muchos ámbitos, y Montufar-Helu señaló que el margen para que Estados Unidos y China colaboren en IA es "bastante estrecho".

En su ensayo de este mes en el que pidió desacelerar la IA, el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, instó a Estados Unidos a seguir buscando maneras de limitar el desarrollo de la IA china. El Ministerio chino de Exteriores afirmó que las advertencias de Amodei sobre China eran confrontativas y una forma de "alarmismo", y que todas las partes deberían trabajar juntas en IA.

Pese a las restricciones, los modelos de IA chinos desafían cada vez más a los modelos de frontera estadounidenses. Los modelos chinos de IA, encabezados este año por Moonshot AI y DeepSeek, han demostrado que pueden ser, según algunas mediciones, tan potentes como los de rivales de Estados Unidos como Anthropic y OpenAI, a menudo a menor costo. Muchos de ellos están ganando terreno a nivel global, incluso en Estados Unidos.

"Los controles de exportación no han impedido que China desarrolle modelos competitivos de frontera, pero ralentizan su ritmo de expansión al limitar la capacidad de cómputo que puede usar para atender a los usuarios", afirmó el profesor Will Cong, de la Nanyang Technological University en Singapur.

A pesar de las limitaciones, los desarrolladores de chips de China han estado acortando distancias con Estados Unidos, y las empresas en China están recurriendo más a chips nacionales. Eso le da a Xi más confianza en sus conversaciones con Trump, dijo George Chen, de The Asia Group.

Las afirmaciones de Estados Unidos de que China está copiando tecnología estadounidense de IA son otro punto delicado en la relación. El gobierno de Estados Unidos y empresas de IA han intensificado las acusaciones de extracción "maliciosa" de capacidades, o "destilación", a partir de los principales modelos estadounidenses de IA, afirmaciones que funcionarios chinos han rechazado.

Anthropic ha acusado a modelos chinos de IA de DeepSeek y Moonshot de redirigir varias solicitudes de sus usuarios a sus modelos de IA Claude. Es probable que laboratorios chinos estén intentando "aprovecharse de la enorme infraestructura de entrenamiento e inferencia de sus rivales de Estados Unidos", dado que las restricciones estadounidenses están limitando la capacidad de cómputo de China, dijo Rebecca Arcesati, del Mercator Institute for China Studies.

Funcionarios chinos y algunos analistas tecnológicos han argumentado que la destilación no es algo inusual en toda la industria de la IA y que no es la principal explicación detrás de la mejora de las capacidades de los modelos chinos y su capacidad de innovar.

Beijing, mientras tanto, ha expresado preocupación por amenazas a la infraestructura crítica de China provenientes de la IA estadounidense, incluido el potente Claude Mythos de Anthropic, y, de manera más amplia, por el riesgo de que la IA ayude a difundir desinformación política y potencialmente desafíe su gobernanza.

"No podemos esperar una cooperación significativa en seguridad de IA si una parte trata cada vez más el progreso tecnológico de la otra como una amenaza a la seguridad nacional", sostuvo Xiao. Los desacuerdos entre Estados Unidos y China "hacen que el diálogo sea aún más necesario", añadió.