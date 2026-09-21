Descubrí el arte del candlescaping para crear ambientes acogedores en tu hogar

El candlescaping, o el arte de llenar un espacio con fragancias y luces, se ha convertido en una tendencia popular para quienes disfrutan de crear ambientes acogedores en sus hogares. Esta técnica implica combinar diferentes aromas de velas, mezclar estilos y utilizar la luz de las velas para generar una atmósfera única. Según Lindsay Silberman, fundadora de Hotel Lobby Candle, se puede pensar en el candlescaping como una forma de decoración. "Todo debe sentirse como si perteneciera junto, pero no se quiere que cada habitación se vea exactamente igual", explica.

Para Laura Cler, cofundadora y CEO de LINNEA, el objetivo es crear una sensación de conexión, no de repetición. "Elegí fragancias que compartan una nota, un estado de ánimo o un elemento natural", recomienda. La clave para un candlescaping exitoso es considerar la ocasión: ¿es una tranquila noche de jueves o estás organizando una cena festiva? Además, es fundamental tener en cuenta el espacio. "Mi mayor punto de vista sobre la fragancia es que debe trabajar con tu espacio, no abrumarlo", señala Kristen Pumphrey, cofundadora de P.F. Candle Co..

Para hacer tu hogar más acogedor esta temporada, los expertos en velas comparten todo lo que necesitas saber sobre el arte del candlescaping: cómo combinar velas aromáticas, especialmente para el otoño, maneras de mezclar estilos de velas y consejos para incorporar la luz de las velas en cada habitación.

El arte del candlescaping: Cómo combinar aromas de velas

1. Comenzar con la misma familia de fragancias. "Combinar aromas de la misma familia de fragancias—madera, gourmand, marina—es un buen punto de partida", sugiere Pumphrey. Recomienda oler las velas juntas para tener una idea de cómo las fragancias interactuarán entre sí.

2. Elegir una fragancia base. "Generalmente empiezo con una fragancia ancla y luego la complemento", dice Cler. Llevarla a través del hogar de diferentes maneras crea una experiencia cohesiva sin que toda la casa huela igual. Pumphrey prefiere comenzar con una base suave y amaderada, como el sándalo o algo cremoso. "Estas son fáciles de desarrollar y combinan maravillosamente con los gourmand de la temporada", comparte.

3. Editar—y luego editar un poco más. Es recomendable evitar encender muchas velas aromáticas diferentes juntas. "Si tengo una vela aromática en una mesa de café, podría rodearla con candelabros o pilares sin aroma para obtener más luz de vela sin añadir cinco fragancias competidoras", aconseja Silberman. Es importante practicar la moderación, ya que, como señala, "a veces, menos es más".

4. Desarrollar una fragancia distintiva para tu hogar. "Me encanta cuando las casas tienen una fragancia distintiva, de la misma manera que lo hacen los hoteles de lujo", afirma Silberman. Esto crea un ambiente desde el momento en que uno entra por la puerta, y la fragancia se convierte en algo que las personas asocian con tu hogar.

Cómo mezclar velas en frascos, candelabros, pilares y sin llama

El candlescaping no solo se trata de superponer aromas; también incluye la mezcla de diferentes estilos de velas. "Mezclar estilos de velas agrega profundidad y dimensión", afirma Cler. Le gusta combinar velas aromáticas con candelabros o pilares sin aroma para añadir altura, textura y ambiente sin abrumar un espacio con fragancia. Las velas en frascos, candelabros, pilares, tealights y sin llama tienen su lugar y función. "Los candelabros son perfectos para la mesa de cena, las velas en frascos se pueden encender tan pronto como llegas a casa para fragancia y ambiente", comparte Pumphrey. "Los pilares y las velas sin llama se centran en crear una atmósfera acogedora", añade.

Si pensabas que los expertos en velas desaprueban las velas sin llama, ¡no es así! Durante Halloween y las fiestas, Pumphrey llena su chimenea con velas sin llama para crear un ambiente instantáneo. Estas han evolucionado mucho en los últimos años, con muchas versiones otoñales para añadir a tu decoración de temporada. "No tengo nada en contra de una buena vela sin llama, especialmente en lugares donde tener una llama real no es práctico; las buenas se han vuelto muy convincentes", señala Silberman.

Cómo combinar un aroma de vela con una habitación

El candlescaping se trata de crear cohesión, pero eso no significa que cada habitación deba oler exactamente igual. "Quieres que los aromas se sientan conectados a medida que te mueves por la casa, pero cada habitación tiene su propia atmósfera", explica Pumphrey. Sugiere pensar en la fragancia como otro elemento de decoración. "Es un elemento de diseño que habla directamente a tus emociones y sentimientos", dice. Para un baño, Pumphrey recomienda un aroma verde o marino. En la cocina y el comedor, sus aromas favoritos incluyen cítricos, romero o cualquier nota ligera que no compita con los olores de la comida. En la sala de estar, rota los aromas de temporada para conectar el espacio con el clima exterior. "Para un dormitorio, optaría por aromas suaves y pesados: sándalo, flores pesadas como el jazmín o la rosa de cachemira, y patchouli terroso", comparte Pumphrey.

Cómo superponer la luz de las velas para una atmósfera acogedora en otoño

Además de superponer diferentes aromas y estilos de velas, el candlescaping también considera cómo se dispersa la luz a lo largo de un espacio. La altura juega un papel importante. "Me encanta la luz de las velas a diferentes alturas en una habitación; una vela en una mesa de café te da ese brillo bajo, los candelabros en una mesa de comedor o consola llevan la luz hacia arriba, y casi siempre tengo una vela en mi mesita de noche por la noche—hay algo realmente hermoso y seductor en la forma en que la llama de una vela parpadea contra la pared en una habitación oscura", comparte Silberman.

La ocasión también es igual de importante. "Para entretener, utilizo más puntos de luz; para una noche tranquila, solo unas pocas velas colocadas cuidadosamente pueden transformar completamente una habitación", dice Cler. Para uso diario, Silberman enciende una o dos velas en las habitaciones en las que está. Al recibir, enciende velas en la mesa de café o la isla de la cocina, así como velas aromáticas complementarias en el baño o el pasillo.

Qué aromas de velas otoñales combinan bien entre sí

El candlescaping es la forma definitiva de prepararse para el otoño. Pero en lugar de recurrir a los aromas estándar de calabaza, los expertos recomiendan un enfoque equilibrado para un resultado sofisticado. "Realmente me gusta combinar algo dulce con algo amaderado o terroso", comparte Pumphrey. Para un toque de calidez estacional, combina aromas de calabaza o gourmand mantecosos con una fragancia amaderada o afrutada que contenga notas de especias como clavo y canela. "La madera evita que el gourmand se vuelva demasiado azucarado, lo que crea un aroma de hogar en capas en lugar de un solo olor a calabaza gigante", explica Pumphrey. Para Cler, la fragancia de otoño es más atractiva cuando equilibra la familiaridad con un poco de tensión. A medida que las estaciones cambian, ella también se siente atraída por aromas que equilibran la calidez con algo verde, terroso o atmosférico. "Combinar un aroma dorado, inspirado en la cosecha, con una nota botánica fresca crea un hermoso contraste entre calidez y vitalidad", dice.

Para un enfoque más matizado de la fragancia otoñal, elige aromas de velas que se sientan acogedores pero que no griten otoño. "En este momento, realmente estoy amando el cuero para el otoño—agrega algo realmente sofisticado sin hacer que toda la casa huela demasiado estacional", comparte Silberman. Si, al igual que ella, no quieres que tu hogar huela a un latte de calabaza en cuanto llega septiembre, toma este enfoque más sutil. "Me gustan las fragancias otoñales que te dan esa sensación acogedora sin ser demasiado literales sobre ello", añade Silberman.