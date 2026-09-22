Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este martes 22 de septiembre

Este martes 22 de septiembre, el clima en Mendoza se caracteriza por un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 9° y 19°, ofreciendo un ambiente propicio para actividades al aire libre.

En cuanto a las condiciones actuales, la temperatura se sitúa en 11°, con una sensación térmica de 10°. La humedad es del 24%, lo que indica un ambiente seco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y el viento sopla a 1.5 m/s desde el sur. La presión atmosférica se mantiene en 1023 hPa, lo que contribuye a la estabilidad del clima.

Para el día de hoy, se espera una mínima de 9° y una máxima de 19°. Las condiciones de viento serán suaves, lo que permitirá disfrutar de un día sin interrupciones. La baja humedad también contribuirá a que la sensación térmica se mantenga agradable durante la jornada.

En el pronóstico extendido, se anticipa que el miércoles 23 de septiembre la temperatura mínima será de 12° y la máxima alcanzará los 24°, con cielo despejado. Para el jueves 24, se prevé una mínima de 15° y una máxima de 30°, con algunas nubes dispersas. El viernes 25, la mínima será de 17° y la máxima de 29°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el sábado 26 se espera una mínima de 17° y una máxima de 26°, con cielo despejado.