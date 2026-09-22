Descubren la primera nueva especie de pingüino en más de 100 años en las Islas Kerguelen

La comunidad científica se sorprendió al conocer que, tras más de un siglo sin nuevas clasificaciones, se identificó una nueva especie de pingüino en las Islas Kerguelen, un remoto archipiélago ubicado a casi 2.000 millas de cualquier tierra habitada. Un equipo internacional de investigadores, liderado por científicos de Chile y de la Universidad de California en Berkeley, determinó que esta población de pingüinos gentoo constituye una especie distinta, convirtiéndose en el primer nuevo pingüino clasificado en más de 100 años. Los resultados de este estudio fueron publicados en la revista Communications Biology.

La evidencia genética reveló la diversidad de los pingüinos gentoo. Hasta ahora, se consideraba que existía una única especie de pingüino gentoo, pero el análisis genético demostró que en realidad se componen de cuatro especies separadas. Una de ellas, que nunca había sido reconocida formalmente, presenta diferencias sutiles en tamaño y vocalizaciones, pero visualmente se asemeja a otros gentoo. Sin embargo, genéticamente es claramente distinta, lo que la clasifica como una especie críptica.

Los investigadores también identificaron que tres poblaciones previamente clasificadas como subespecies son lo suficientemente diferentes genéticamente como para ser reconocidas como especies completas. El nuevo pingüino gentoo del sureste, llamado Pygoscelis kerguelensis, podría enfrentar un futuro incierto. Dos de las otras especies recién definidas también podrían ser vulnerables debido al calentamiento global, que modifica las regiones antárticas y subantárticas donde habitan.

La investigación indica que el pingüino gentoo del sur, conocido como Pygoscelis ellsworthi, es el único de las cuatro especies que vive en Antártida. Las proyecciones climáticas sugieren que su hábitat podría verse afectado relativamente poco e incluso podría expandir su rango. La profesora Juliana Vianna, coautora del estudio y experta en ecosistemas en la Universidad Andrés Bello, enfatizó la importancia de que las instituciones de conservación en los diferentes países reconozcan y tomen medidas adecuadas para salvar a estas tres especies de pingüinos gentoo.

Más de un siglo de debate sobre los pingüinos gentoo. La clasificación de los pingüinos gentoo ha sido un tema de debate durante más de un siglo. La profesora Vianna se unió a los coautores Rauri Bowie y Elie Poulin para llevar a cabo un estudio genómico amplio sobre las poblaciones de gentoo. Investigaciones previas habían propuesto hasta seis subespecies de gentoo, pero no existía un consenso. Este nuevo trabajo representa un consenso construido a partir de secuencias del genoma completo de 64 pingüinos recolectados de 10 colonias de cría.

El equipo también comparó características físicas y comportamentales, incluyendo coloración, llamados, horarios de cría, dieta y comportamiento alimenticio. Bowie expresó que probablemente no hay otra especie de pingüino cuya taxonomía haya sido más debatida que la del pingüino gentoo.

Los pingüinos y su dispersión por el hemisferio sur. Bowie y Vianna han dedicado casi una década a estudiar cómo los pingüinos evolucionaron y se diversificaron. En 2019, publicaron investigaciones que indican que los pingüinos se originaron cerca de Australia y Nueva Zelanda hace aproximadamente 22 millones de años. Se estima que las cuatro especies de gentoo divergieron en los últimos 300.000 a 500.000 años, y la adaptación local también jugó un papel importante en su evolución.

El cambio climático y su impacto en los pingüinos. Los investigadores utilizaron modelos climáticos para estimar dónde podría existir hábitat adecuado para los pingüinos gentoo en 2050. Bajo un escenario moderado de cambio climático, las especies subantárticas que habitan en islas podrían perder su hábitat adecuado en todas las islas donde actualmente viven. En muchos casos, habría pocas o ninguna isla cercana que ofrezca un hábitat de reemplazo adecuado. El pingüino gentoo antártico podría tener un destino diferente, ya que su rango adecuado se proyecta que se extenderá más hacia el continente a medida que cambien las condiciones.

La genómica como herramienta para la conservación. El amplio y diverso conjunto de datos reunido para esta investigación podría ser valioso más allá de las cuestiones de clasificación de los pingüinos. Vianna ya está examinando los genomas de los pingüinos en busca de diferencias genéticas asociadas con la supervivencia frente a la influenza aviar, una enfermedad que actualmente afecta a las poblaciones de pingüinos, aves y mamíferos en todo el mundo. Identificar rasgos genéticos vinculados a la resistencia o vulnerabilidad podría ayudar a los conservacionistas a determinar qué poblaciones enfrentan el mayor peligro.

Este estudio incluyó a biólogos de Australia, España, Venezuela, Sudáfrica, Reino Unido, Francia, Argentina, Mónaco y Brasil. Daly Noll de la Universidad de Chile en Santiago es el primer autor del artículo.