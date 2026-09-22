Kairos Power y Samsung se unen para construir un reactor nuclear para Google con una inversión de hasta $100M
Kairos Power, futura proveedora de Google, firmó un acuerdo con Samsung C&T para construir su primera planta nuclear de 50 megavatios, con una inversión de hasta $100 millones.
FOTO: Kairos Power y Samsung se asocian para un reactor nuclear
Kairos Power se asoció con la firma de ingeniería Samsung C&T para desarrollar su primer reactor nuclear de demostración de 50 megavatios destinado a Google, con el objetivo de completarlo para 2030. Este acuerdo incluye una inversión de capital y servicios de ingeniería valorados en hasta $100 millones, según anunció la empresa el lunes.
De esa cifra, $70 millones provendrán de la inversión en acciones de Samsung, según un portavoz de Kairos Power.
Samsung C&T ha participado en la construcción de aproximadamente una docena de reactores nucleares a nivel mundial. Kairos Power es parte de una nueva ola de startups nucleares que se benefician del creciente consumo de energía por parte de los centros de datos de IA. La compañía firmó un contrato con Google en otoño de 2024, comprometiéndose a construir reactores nucleares capaces de generar alrededor de medio gigavatio de electricidad para 2035.
Actualmente, Kairos Power está construyendo dos reactores en Oak Ridge, Tennessee. El primero, Hermes 1, es un demostrador de baja potencia que ayudará a la empresa a perfeccionar su diseño comercial. El segundo, Hermes 2, será el primer reactor a escala comercial de Kairos. La producción de Hermes contará como los primeros 50 megavatios de su acuerdo con Google.
La startup recibió la aprobación de la Nuclear Regulatory Commission a finales de 2024 para construir los reactores, y espera que Hermes 2 comience a operar en 2030, cumpliendo con su acuerdo original con Google.
Hermes 2 será un reactor de alta temperatura enfriado por sales de fluoruro, un diseño que ha sido considerado durante años pero que nunca se ha construido a escala comercial. Las sales de fluoruro tienen altos puntos de ebullición, lo que ayudará a mantener bajos los niveles de presión, limitando así el riesgo de explosiones en caso de fallos en las partes.
Kairos Power también utilizará un tipo relativamente nuevo de combustible nuclear conocido como TRISO, que encapsula pequeñas semillas de uranio en capas de cerámica y carbono, que luego se cargan en esferas del tamaño de una bola de billar. Este arreglo tiene como objetivo prevenir fusiones.
La startup tiene aproximadamente cinco años para poner en marcha su primera planta de energía, un plazo acelerado pero manejable dentro de la industria nuclear. Para cumplir con los términos de su acuerdo con Google, Kairos deberá avanzar más rápidamente en los reactores posteriores, algo en lo que Samsung C&T podría ayudar.
Lectura rápida
¿Qué acuerdo firmó Kairos Power?
Kairos Power firmó un acuerdo con Samsung C&T para construir un reactor nuclear de 50 megavatios para Google.
¿Cuánto invertirá Samsung en el proyecto?
Samsung invertirá hasta $100 millones, de los cuales $70 millones serán en acciones.
¿Cuándo se espera que esté operativo el reactor?
Se espera que el reactor comience a operar en 2030.
¿Dónde se están construyendo los reactores?
Los reactores se están construyendo en Oak Ridge, Tennessee.
¿Qué tipo de combustible utilizará el reactor?
El reactor utilizará un tipo de combustible nuclear llamado TRISO.