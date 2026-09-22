FOTO: Tres gitanas enfrentan juicio por estafa millonaria a peluquera que se suicidó en Lomas de Zamora

Buenos Aires, 22 de septiembre (NA) – El fiscal Ignacio Torrigino, de la UFI 19 de Lomas de Zamora, ha solicitado que las gitanas Marta Noemí Mitrovich, Nancy Marina Yavanovich y María Silvia Mitrovich sean llevadas a juicio por la estafa a la peluquera Merlin Díaz Silva, quien se quitó la vida tras el incidente. Según informes de la agencia Noticias Argentinas, las acusadas son señaladas por haber defraudado a la víctima por un monto de $14 millones el pasado 20 de enero. Se acercaron a su peluquería en Ingeniero Budge, prometiendo que un ritual de limpieza eliminaría un supuesto maleficio económico que le impedía avanzar en su negocio.

Después de un tiempo y ante la falta de recuperación de su dinero, la víctima comenzó a dudar de las intenciones de las gitanas. Intentó comunicarse con ellas sin éxito, lo que la llevó a la desesperación al darse cuenta de que había sido estafada y había perdido sus ahorros junto a su pareja. Fue en ese contexto que se suicidó tras ingerir ácido muriático.

Tras este trágico desenlace, se inició una investigación que permitió desmantelar la banda familiar. Inicialmente, Yavanovich y María Silvia Mitrovich se entregaron a las autoridades, mientras que Marta Noemí Mitrovich fue capturada meses después en la provincia de Salta, donde intentaba realizar otra estafa similar.

La figura de la líder de la banda ganó notoriedad durante su fuga, ya que a fines de mayo, a pesar de tener un pedido de captura, se presentó en el Registro Nacional de las Personas (Renaper) de Diagonal Norte para tramitar un nuevo Documento Nacional de Identidad.

En el dictamen de la fiscalía, se ha solicitado además la prisión preventiva de Marta Mitrovich por riesgo de fuga y posible obstrucción de la investigación, pidiendo su traslado a una cárcel del Servicio Penitenciario Bonaerense.